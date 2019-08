Det kan godt være, at den danske superstjerne Lukas Graham kun spiller én officiel koncert sommeren over i Danmark, når han torsdag gæster Smukfest.

Men en gruppe heldige supportere af Musikteatret Holsterbro fik en ganske gratis, hemmelig koncert med christianitten tirsdag aften.

Det skriver Dagbladet Holsterbro Struer.

Koncerten var en ’tak for hjælpen’-gestus fra den 30-årige superstjerne og hans band, efter at de havde fået lov at låne Musiketatrets faciliteter Black Box Theatre.

Det forklarer Musikteatrets direktør Anders Jørgensen til Dagbladet Holsterbro Struer.

»Lukas Graham øvede i Black Box Theatre forud for gruppens koncert på Smukfest (torsdag aften, red.). Som en afslutning på denne produktionsøver, har vi aftalt en eksklusiv koncert for maksimalt 450 personer i Boxen,« siger han.

Direktøren vurderer, at Musikteatret sagtens kunne have solgt alle billetterne til koncerten i løbet af fem minutter, hvis de havde sat dem til salg. Men det blev de ikke.

Musikteatret havde nemlig lavet en aftale med Lukas Graham om ikke at udtale sig før koncerten.

Musikteatret har skrevet om koncerten på facebook

Da billetterne heller ikke kunne sættes til salg, besluttede man at videregive dem til ’venner af huset’, fortæller direktøren.

Han forklarer desuden, at det er musikteatrets sponsorer, der betegnes som venner af huset, og at normalt har mange fordele, da de bliver indbudt til specielle oplevelser, som ikke udbydes til salg.

Der var dog også en lille hage ved den intime koncert med popsangeren.

Da koncerten var en øvekoncert, var gæsterne informeret om, at der kunne være stop i musikken, fordi Lukas Graham skulle prøve noget på en anden måde.