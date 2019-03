Verdensstjernen Lukas Forchhammer, fra bandet Lukas Graham, går nu ud og forsvarer den unge aktivist Amalie Have, som efter eget udsagn er blevet chikaneret af både Radio24Syv og dens lyttere.

'Og så stopper vi lige internet mobningen af Amalie Have,' skriver han onsdag på Twitter.

23-årige Amalie Have har sendt en klage til Radio24Syv, som igennem en længere periode via satireprogrammet Den Korte Radioavis, har kaldt hende både dobbeltmoralsk og en 'hellig-frans'.

Den unge aktivist vakte i januar opsigt, da hun opfordrede sine tusindvis af følgere på Instagram til at kontakte Lukas Graham på de sociale medier, så de i samlet flok kunne gøre bandet opmærksomme på, at deres nye sang, et cover af XXXTentacions nummer SAD!, burde trækkes tilbage, da rapperen gentagne gange er blevet anmeldt for vold mod kvinder - heriblandt hans gravide ekskæreste.

Opråbet lykkedes, og Lukas Graham fjernede sangen fra Spotify. Men han har ikke glemt Amalie Have, som han nu beder sine følgere behandle ordentligt.

'Jeg taler ikke om DKR (Den Korte Radioavis, red.), men om folks måde at omtale hende efterfølgende,' svarer han, da en bruger vil vide, om det er 'mobning', når man 'udstiller hendes dobbeltmoral', og om det ikke er for meget, når Amalie Have svarer ved at pudse advokater på radiostationen.

'Advokater er alt for meget. Men Advokaterne skulle bruges imod dem der sender trusler! Klam opførsel. Vi som mænd skal blive bedre til at værne om kvinder i den offentlige debat,' skriver Lukas Forchhammer.

Kort efter at det lykkedes Amalie Have at få fjernet Lukas Graham-sangen fra Spotify, proklamerede hun, at hun også havde hørt Michael Jackson for sidste gang, da den afdøde sanger for nylig igen blev anklaget for pædofili. Denne gang af to voksne mænd i dokumentaren 'Leaving Neverland'.

Den fiktive nyhedsvært Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (spillet af Frederik Cillius) fra Den Korte Radioavis på Radio24syv.

Det fik satireprogrammet Den Korte Radioavis til at tage et nærmere kig på Amalie Haves offentlige playliste på Spotify, hvor det fremgik, at hun selv lyttede til flere kunstnere, der er både anmeldt og dømt for vold og drab.

Opdagelsen fik programmets fiktive vært Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm til at lægge beskeder på den unge aktivists telefonsvarer, hun bl.a. kalder den 23-årige Amalie Have 'Hellig-frans' grundet sin dobbeltmoral.

Men Amalie Have syntes ikke, satireprogrammet var sjovt og har sendt en klage til Radio24Syv, som Amnesty International støtter hende i.

Opkaldene har både fundet sted under og uden for sendetid, oplyser Amnesty. Ifølge organisationen blev der kørt en hetz mod Amalie Have, som desuden har ført til, at lyttere af programmet har kontaktet hende med trusler, oplyser generalsekretær hos Amnesty International Trine Christensen til Ritzau.

Hun tilføjer, at Amalie Have ikke har kunnet sove om natten, og at hun har haft angstanfald.

Blandt danskere på de sociale medier såvel som på chefgangene i Radio24Syv undrer man sig over, at Amnesty gik ind i sagen, når organisationen har ytringsfrihed som en af deres mærkesager. Det afviser Amnesty:

»Det har ikke noget med ytringsfrihed eller satire at gøre. Omfanget blev så voldsomt med så mange opkald over så lang tid, at det er chikane,« siger Trine Christensen til Ritzau.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Amalie Have.