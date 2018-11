Smukke Julie fra Amager elsker det fake look og drømmer om at hjælpe andre med at opnå det.

Søde 21-årige Julie Melsen fra ‘Love Island’ har tidligere fortalt, at hun elsker at se fakeud. Så den prangende H-skål, hun bærer rundt på, er altså ikke kommet naturligt.

»Jeg har fået lavet læber og så mine bryster,« fortæller Julie, der også i den mildere ende har valgt at udsmykke sig med hårextensions, falske vipper og negle. Julie ser unægteligt skøn ud – ikke mindst i hendes nye kæreste Olivers øjne – men desværre kan de store, flotte bryster godt stjæle for meget opmærksomhed.

»Når man taler med fyre er fokus desværre lidt dernede. Jeg ved godt, man selv beder om det lidt, når man får det lavet, men kig mig nu i øjnene,« sukker ‘Love Island’-Julie.

Brysterne og alt det andet, der giver hende det fake look, er nemlig ikke noget, hun har gjort for fyrenes opmærksomhed.

»Det er alt sammen ting, jeg har ændret ved min krop og mit udseende, det har jeg gjort for mig selv. Jeg kan godt lide at udvikle mig og ikke ligne den samme hele tiden, jeg kan godt lide, der skal ske noget nyt,« lyder det fra Julie.

Jeg vil arbejde med botox

Når Julie ikke flirter med Oliver i en villa på Gran Canaria, så arbejder hun som eventpige og er studerende.

»Jeg læser HF, så jeg kan komme ind på sygeplejeuddannelsen og være kosmetisk sygeplejerske, altså læber, botox og filler, det vil jeg rigtigt gerne lave. Jeg er uddannet kosmetolog, men det er simpelthen for kedeligt,« griner Julie.

Julie er ofte stødt på fordomme på grund af sit udseende, så derfor er det vigtigt for hende at bevise, at hun faktisk har noget i mellem ørerne.

»Det er jo altid, når folk kigger på mig, så dømmer de mig jo, det har jeg været vant til stort set hele mit liv, “hun er blondine, hun har silikonebryster, det er dét, hun kan”, der kan jeg godt lide at vise, at jeg også kan have succes i noget andet også, for eksempel i skolen,« forklarer ‘Love Island’-Julie. Julie har da også en klar og ambitiøs plan for resten af sit liv. HF er kun starten, der gerne skal føre til en kæde af botox-klinikker.

»Jeg drømmer om at blive kosmetisk sygeplejerske og få min egen klinik et sted, hvor jeg laver filler og botox. Jeg håber på at blive sådan en business woman, der kører rundt i en porsche og har sine egne klinikker rundt omkring. Det er helt klart det, jeg går efter,« fortæller Julie, der også har næste skridt af planen i hovedet:

»Måske på et tidspunkt komme til udlandet også og få noget der. Jeg skyder jo langt, men jeg håber på at komme ned i Hollywood og få lov til at lave noget på nogle kendte, de får det jo hele tiden, og blive rigtig stor inden for det. Det er min drøm. Jeg vil ikke kun være i Danmark hele mit liv, det er simplethen for kedeligt,« griner den smukke ‘Love Island’-Julie.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk