Reality-deltageren har bestemt høje krav til en kommende kæreste.

Jonas Korsgaard tonede frem på skærmen i efteråret i TV3-programmet ‘Love Island’.

Her dannede han par med Ida Søjborg, men det endte med at gå helt galt mellem parret, da de kom tilbage til Danmark.

Lige nu jagter Jonas kærligheden i Viafree-programmet ‘For lækker til love’, og han har helt klare krav til, hvad han søger hos en pige:

»Drømmekvinden skal være naturlig og gå op i sit udseende. Hun må gerne træne, og så skal hun være godt skåret. Flot figur og gode former. Så skal hun være selvsikker, hvile i sig selv, være sød og have humor. Listen er lang, og jeg kunne fortsætte. Det er også derfor, hun er svær at finde derude, for jeg vil ikke nøjes.«

»Så vil jeg hellere være single, men jeg skal nu nok finde hende. Jeg vil også gerne finde en, som jeg kan se en fremtid med. Hun må også gerne have nogle mål i livet og ikke bare gå efter et kedeligt 8-16 arbejde. Jeg skal have en pige, som vil mere end det, og som vil rejse ud i verden med mig og se nogle fede steder,« forklarer Jonas, der bestemt mener, han passer godt til ‘For lækker til love’.

»Jamen jeg ER for lækker til love, fordi jeg er kræsen og godt kan lide at sætte høje standarder. Jeg går ikke på kompromis med mig selv, og hvis jeg skal have en kæreste, skal hun have hele pakken.«

»Det er derfor, jeg har sagt ja til det her program. Der er også rigtig mange, der er interesserede i mig, især efter ‘Love Island’, hvor der virkelig er kommet smæk på mine sociale medier, men jeg er yderst kræsen og vil ikke have hvem som helst. «

»Jeg tiltrækker af en eller anden grund tit piger, som er lidt kulrede og har en mærkelig baggrund, som gør, at der er noget løst oppe i toppen hos dem. Så jeg skal have en pige med en ordentlig baggrund og en stabil familie. Det siger meget om, hvordan en pige er som person, at hun har haft en stabil barndom. Så det er det, jeg søger,« slår han fast.

Se Jonas i ‘For lækker til love’ på Viafree.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk