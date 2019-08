Der gik ikke lang tid efter bruddet, før 'Love Island'-baben mødte en ny flirt.

Der var ikke gået mange minutter af ‘Love Island’, før Olivia Salo indtog villaen og fik et ry for at være en femme fatale, hvilket faldt i god jord hos fyrene, som ikke kunne stå for den smækre pige med det eksotiske look og de mange tatoveringer, men pigerne var ikke helt overbeviste.

Efter nogle mislykkede forsøg fandt Olivia kærligheden i Joakim, og de to gik hele vejen til finalen. Selvom de ikke vandt programmet, så vandt de dog kærligheden og endte med at blive det par, der holdt længst tid efter programmet. Efter et halvt år brast kærligheden for parret i starten af maj, men nu afslører Olivia, at der ikke gik særlig lang tid efter bruddet, før hun mødte en ny fyr.

'En lille tur til New York for snart 3 måneder siden har resulteret i en lille romance, som måske er ved at udvikle sig. Vi tager det i hvert fald stille og roligt', afslører Olivia på sin blog, hvor hun også fortæller, at det er helt bevidst, at hun har søgt udover landets grænser for at finde kærligheden:

'Efter mit brud med Joakim var jeg ret fastslået på, at der skulle gå en periode, hvor jeg fik lov til at fokusere på mig selv, mine egne tanker og følelser, og hvordan jeg kom videre fra sådan en omvæltning. Jeg var fast besluttet på, at jeg ikke længere skulle date danske fyre, da jeg endnu en gang havde lært, at jeg godt kan virke en smule intimiderende og hårdnakket i forhold til, hvad danske mænd måske kan håndtere.'

Ikke nemt at finde fyre som kendis

Olivia har tidligere haft en kæreste, der boede i udlandet, og langdistanceforholdet fungerede godt for den selvstændige reality-babe, fordi hun både elsker at rejse og også trives i sit eget selskab fremfor hele tiden at være sammen med og bo med en kæreste.

Det har heller ikke gjort det nemmere at finde fyre indenfor landets grænser, at hun er blevet kendt, fastslår hun.

'Nu, efter at jeg er blevet en offentlig person (jeg plejer at kalde mig selv G-liste celebrity), skal jeg også være ærlig og sige, at jeg er begyndt at betvivle de danske mænd, som jeg har mødt, der har vist interesse for mig. For kan de lide mig, for den jeg er, eller ville det bare pryde deres image og måske udlevere high-fives i vennegruppen, hvis de begyndte at date Olivia Salo', spørger hun på bloggen og understreger, at den slags ikke er et problem med den nye flirt.

'Han har ikke den fjerneste idé om, hvilket omfang min G-liste status har herhjemme. Næ, han kan faktisk rigtig godt lide min personlighed, min eksotisme (lol) og hvad der står lige foran ham. Hvor befriende er det ikke lige? Vi rejser frem og tilbage for at se hinanden (hvem vil ikke gerne have en undskyldning for at tage til New York), og ellers handler det også om at være god til at snakke om sine følelser og tanker ret hurtigt. Jeg er personligt ikke så glad for “spillet”, så det er samtidigt enormt befriende at kunne snakke åbent om: Det her føler jeg, skal vi ikke bare se, hvordan det går?'

Alt imens Olivia rejser frem og tilbage for at pleje sit langdistanceforhold, så hænger hendes ‘Love Island’-eks meget ud med Fie Laursens eks, Frederik Skovbjerg, og ser ikke ud til at have fundet kærligheden på ny.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk