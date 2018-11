Den netop hjemvendte 'Love Island'-deltager gennemgik en periode i sit liv, hvor han aldrig følte sig god nok, selvom hans liv kun centrerede sig om træning.

Den smækre krop, der sidder på 25-årige Nikolaj Würtz, kan man desværre ikke glo på i ‘Love Island’ længere. Nikolaj forlod villaen tidligere på ugen for at komme hjem til Danmark og blive opereret i en visdomstand, han fik tilbagevendende stærke smerter i.

Muskelbundtet Nikolaj kan derfor formentligt fra tid til anden i stedet findes i et fitnesscenter i Odense, hvor han kommer fra. I dag har han nemlig et sundt forhold til fitness, hvor han træner, når han har lyst – som fx op til sin deltagelse i ‘Love Island’ – og lader være, når han ikke har lyst. Men for flere år tilbage havde Nikolaj brug for psykologhjælp til at få et sundt forhold til sin krop.

»Jeg gik rigtigt meget op i fitness engang, og der tror jeg aldrig nogensinde, jeg har været så selvkritisk, som jeg var den gang. Jeg er slet ikke skarp at se på nu, det er, som det er, men jeg hviler i mig selv nu. Dengang skulle jeg jo stå fuldstændig skarpt, og uanset hvor skarpt jeg stod, så syntes jeg altid, det kunne blive bedre,« afslører ‘Love Island’-Nikolaj.

Det startede godt, men tog overhånd

Som 15-årig fandt Nikolaj ud af, at fitness var lige hans ting. Han kunne lide det, følte sig sikker i det og blev hurtigt rigtig dygtig til det. Nikolaj nød, at han kun konkurrerede imod sig selv.

»Alle dem der havde tjattet til mig og sagt, at jeg var en svagpisser – hvor det gjorde ondt på mig, fordi jeg godt vidste, det var sådan, det var – det blev jo lige pludselig til henvendelser, hvor der hele tiden var folk, der ville have hjælp til at træne alt muligt. Det gav mig selvtillid, at jeg lige pludselig blev anerkendt af andre mennesker,« fortæller Nikolaj og fortsætter:

»Det, der så bare skete, det var, at jeg blev så hamrende professionel i sidste ende i den forstand, at jeg fik idé om, at jeg skulle til udlandet, fordi jeg var blevet kontaktet af diverse virksomheder, der ville have mig som ambassadør og model. Jeg blev bekræftet i, at jeg var nået et vist niveau,« forklarer Nikolaj.

Succesen fik Nikolaj til at fortsætte med træningen, men kravene han stillede sig selv blev højere og højere. Nikolaj var aldrig tilfreds – det kunne altid blive bedre, syntes han selv.

»Det tog lige pludselig overhånd. Mere ville have mere hele tiden, mine krav var tårnhøje, og der var aldrig nogensinde et slutpunkt. Jeg glemte alt det sociale, jeg glemte, hvad jeg godt kunne lide, og det endte også i, at det åd et helt forhold op med min forrige kæreste gennem to år, fordi jeg blev så hysterisk med mig selv. Træning gjorde mig fuldstændig snæversynet, jeg havde bare skyklapper på og så kun en vej,« fortæller ‘Love Island-Nikolaj.

Nu har jeg fundet mig selv

Nikolaj blev klar over, at han måtte gøre noget. Træningen havde overtaget hans liv. Derfor søgte han hjælp hos en psykolog.

»Der fandt jeg ud af, okay, nu er du nødt til at finde en måde, du kan gøre det her på. Det har jo taget sindssygt mange år efterfølgende. Der har været perioder, hvor jeg har kigget på mig selv og tænkt, det her kan jeg simpelthen ikke holde ud at kigge på, og så har jeg gået i gang med træningen i halvanden måned igen,« fortæller han og fortsætter:

»Når jeg så kommer til en periode, hvor okay, nu er det fucking kedeligt igen, så lader jeg bare være, fordi så er der ingen grund til at gøre det, så er det jo ikke det, der gør mig lykkelig,« fortæller ‘Love Island’-hunken om den filosofi, der gør, at han i dag har et sundt forhold til sin krop og til træning.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk