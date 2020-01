Romantikken blomstrer igen for Emilie fra 'Love Island'.

For lidt mere end et år siden rullede den første og hidtil eneste sæson af ‘Love Island’ over de danske tv-skærme, og her blev Emilie Thorup Schwabe et kendt ansigt. Hun forlod dog programmet, efter at være blevet droppet af Nikolaj. Da hun kom hjem fandt hun hurtigt kærligheden, men i maj måned blev hun atter single.

Nu tilsmiler lykken dog atter den smukke studine. På sin Instagram-profil har Emilie lagt et billede op, hvor hun viser en muskuløs ryg fra en tatoveret fyr frem med ordene:

'Bedste beslutning at ofre beerpongbordet til fredagsbaren for at sige hej til dig,' efterfulgt af en hjerte-smiley.

Alt tyder altså på, at Emilie ikke længere er ledig på markedet, og overfor Realityportalen bekræfter hun da også, at der er en mand i hendes liv.

'Vi er altså ikke helt kærester endnu, men jeg er meget glad for ham og kunne derfor ikke lade være med at dele et billede af ham. Vi har kendt hinanden i et stykke tid, og vi kender hinanden fra studiet af.'

Emilie læser til daglig til lærer, og det er altså her i en fredagsbar, at der opstod sød musik med den nye flamme. Se hendes opdatering fra Instagram herunder:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk