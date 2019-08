Det var ikke en nem beslutning at springe ud i forholdet til en kvinde.

Da Ida Søjborg deltog i ‘Love Island’ var hun meget åben omkring sin biseksualitet, og selvom hun blev kærester med Jonas under optagelserne, brast kærligheden hurtigt efter hjemkomsten, og Ida fastslog efterfølgende, at hun nok var mest til piger.

I denne uge er der pride i København, og i den forbindelse fortæller Ida historien omkring sin første pigekæreste og beslutningen om at springe ud i det.

Hun rådførte sig med sin far inden, men da hun en dag mødte en pige i fitnesscentret, var hun nødt til at springe ud i det.

»Det var pisse grænseoverskridende at skulle være sammen med en pige første gang, det var det, jeg følte, det havde været nemmere for mig at finde ud af, hvordan jeg skulle bygge et rumskib end at finde ud af, hvordan jeg skulle forholde mig til det her. Fordi jeg var meget nervøs, og det er jeg generelt set med sex åbenbart, jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Men Jeg tror bare, jeg er sådan en, der tænker rigtig meget og vender tingene mange gange,« fortæller Ida i en video på Instagram og fortsætter:

»Det var rigtig grænseoverskridende, men hør her, et forhold med en kvinde, altså man laver jo de samme ting, man tager ud og spiser, man tager i biografen og alt det her. »

»Men for mig var det rigtig svært at skulle gå på gaden og holde i hånd med en pige, for jeg følte, at alle kiggede på mig, og det var nok bare noget, jeg følte, fordi det tror jeg egentlig ikke, folk de gjorde, det var jo ikke fordi, jeg var en eller anden særling.«

Stolt af at være til pride

Ida mener ikke, der bør være en norm for, hvordan kærligheden skal være, fordi det er forskelligt fra person til person ligesom seksualitet. Ida har valgt at tage til pride, fordi hun er stolt af, at hun tør at sætte ord på sin egen seksualitet, og hun vil gerne vise, at hun ikke længere er flov over sin seksualitet.

»Man skal gøre, hvad der gør en glad, og jeg er pisse stolt af at kunne sige, at jeg tager til pride, fordi jeg er stolt af at være, den jeg er, jeg tager til pride for at bakke op om alle de forskelligheder, der er,« fastslår hun og fortsætter:

»Jeg er mega glad for, at jeg sprang ud i det, og jeg er mega glad for, at jeg følte, hvad jeg havde lyst til at gøre.«

»Så jeg vil bare slutte af med at sige, at jeg håber, folk respekterer priden, jeg håber folk respekterer deres medmennesker, at man respekterer folks forskelligheder.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk