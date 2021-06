Hvis du var en af dem, der sad fasttømret til sofaen, da Netflix' kærlighedseksperiment 'Love Is Blind' udkom, så husker du højst sandsynligt Mark Anthony.

Mark Anthony var ham den personlige træner, der forelskede sig hovedkulds i den ti år ældre Jessica Batten, som på ingen måde gengældte følelserne.

Parret gik derfor fra hinanden, da programmet sluttede, hvorefter Mark Anthony få måneder senere kunne annoncere, at han havde fundet kærligheden hos en anden kvinde.

En kvinde ved navn Aubrey Rainey, der tilbage i oktober 2020 blev gravid med realitystjernens barn.

Alt dette lyder jo egentlig meget godt, men der er alligevel en bagside til de lykkelige omstændigheder.

Det skriver Mark Anthony selv i et opslag på Instagram, hvor den ellers så træningsfanatiske tv-stjerne fortæller, at livet som far har afholdt ham fra at løfte jern i lige så høj grad som tidligere.

Og det er noget, som har sat sig på sidebenene.

'Her er jeg nu,' skriver Mark Anthony i opslaget, som består af to billeder af ham selv i bar overkrop.

'Ti kilo tungere, end da jeg begyndte at dele livevideoer af mine træninger. Ti kilo tungere, end da jeg blev forlovet. Ti kilo tungere, end da jeg blev far. Og ved I hvad? Shit happens,' fortsætter han.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mark Anthony Cuevas (@markanthonycuevas_)

I opslaget skriver Mark Anthony også, at han blandt andet har slækket på træningen, fordi han og hans lille familie har været nødsaget til at flytte tre gange inden for det seneste halve år.

Han afslører endvidere, at han modtog dødstrusler omkring sit barn, mens han forlovede endnu var gravid.

'Nogen vil måske sige, at jeg bruger undskyldninger, men for mig er det her livet,' skriver han i sit opslag og understreger, at han nok skal komme tilbage i sin sædvanlige superform igen.

'Er jeg den bedste version af mig selv lige nu? Nej, men jeg tager ansvar for mig selv. Jeg lod mig selv komme hertil, og jeg er den eneste, der kan gøre noget for at ændre det igen.'

Mark Anthonys opslag har i skrivende stund fået knap 50.000 likes samt utallige kommentarer, der primært hylder ham for sin ærlighed.

En af dem, der har kommenteret, er Amber Pike, der selv medvirkede i 'Love Is Blind', hvor hun blev gift med deltageren Barnett.

'Det her er en glad krop. En sund krop. En krop, der kan hjælpe dig med at elske din forlovede og med at lege med din søn,' skriver hun.

'Love Is Blind' var det mest streamede program på Netflix, dagen efter det havde premiere.

I programmet blind-dater deltagerne hinanden på tilstødende hotelværelser, således at mændene opholder sig på den ene side, mens kvinderne sidder på den anden.

De kan derfor ikke se hinanden, men kun høre hinanden.

Netflix afslørede i marts 2020, at der kommer hele to nye sæsoner af programmet.

Det er uvist, hvornår sæson to får premiere, da optagelserne blev rykket grundet coronapandemien, men det forlyder, at den når at udkomme i år.