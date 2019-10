'Go' Morgen Danmark'-vært Louise Wolff skal til foråret være mor for anden gang.

Det afslørede den 41-årige TV2-profil for nylig på Instagram, og lørdag aften efter årets 'Knæk Cancer'-show fortalte hun så, at hun er cirka halvvejs i sin graviditet.

»Hun har i lang tid troet, at jeg har spist meget, men nu begynder hun godt at forstå, at der kommer en baby,« fortæller hun med henvisning til sin tre-årige datter Bille, der glæder sig til at få en lillebror/lillesøster.

»Hun går sindssygt meget op i, at hun gerne vil være storebror og holder stædigt fast. Det må vi jo respektere,« fortæller Louise Wolff med et smil.

Louise Wolff og Cecilie Frøkjær var to af værterne til 'Knæk Cancer' 2019. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Louise Wolff og Cecilie Frøkjær var to af værterne til 'Knæk Cancer' 2019. Foto: Per Arnesen / TV2

Louise Wolff har været sammen med sin kæreste, lysdesigner Jonas Bøgh de sidste fem år. Hun fortæller, at gravditeten var planlagt.

»Så planlagt som det nu kan være. Jeg er jo en lidt ældre dame, så det var med krydsede fingre, og hvis naturen ville, så ville vi tage imod. Og hvis ikke så måtte det være sådan. Det var ikke en ups'er.«

Louise Wolffs plan er at fortsætte sit job på 'Go' Morgen Danmark' så længe hun kan frem mod fødslen.

»Jeg havde det fantastisk helt op til fødslen sidst. Jeg bliver lidt træt om aftenen, men jeg laver jo også morgen-tv. Så jeg vil gerne trække det så længe som muligt. Det er sjovere at have barsel, når der er en baby.«