Lykken er særligt stor i disse dage hjemme hos Go' Morgen Danmark-værten Louise Wolff og kæresten Jonas Bøgh.

For den 7. april blev parret forældre for anden gang. Det afslører tv-værten i et opslag på Instagram.

'Gertrud. Født 7. april 2020. Billie: stolt! Mor og far: meget glade og taknemmelige.'

Sådan skriver Louise Wolff til billedet af datteren Billie, der holder sin lillesøster.

Det var tilbage i oktober, hun afslørede, at hun og manden ventede endnu et barn, og det gjorde hun på humoristisk vis. Her delte hun et billede af datteren Billie, der sad med en kat.

'Hvis man gav hende valgmuligheden, ville hun givetvis vælge en kat. Men i denne omgang bliver det altså en baby,' skrev Louise Wolff, der i slutningen af oktober fortalte til B.T, at hun her var cirka halvvejs i graviditeten.

»Hun har i lang tid troet, at jeg har spist meget, men nu begynder hun godt at forstå, at der kommer en baby,« fortalte hun om sin datter.

Derudover fortalte 41-årige Louise Wolff, der har dannet par med Jonas Bøgh i mere end fem år, at graviditeten var planlagt.

»Så planlagt som det nu kan være. Jeg er jo en lidt ældre dame, så det var med krydsede fingre, og hvis naturen ville, så ville vi tage imod. Og hvis ikke så måtte det være sådan. Det var ikke en ups'er,« fortalte tv-værten.