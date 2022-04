I sidste måned blev Louise Houvenaeghel hasteindlagt.

Der var gået hul på hendes tyktarm, men operationen måtte gøres om, og anden gang vågnede den 52-årige designer op med en stomipose.

»Jeg har det meget bedre. Jeg er stadigvæk lidt færdig, men vi tager små skridt,« fortæller Louise Houvenaeghel – tidligere Dorph – da hun tirsdag for første gang er ude siden operationen til gallapremieren på 'The First Lady'.

Det har været en hård omgang, ikke mindst på grund af de mange tabuer omkring stomi.

»Det var ret traumatisk at få, det er ikke særligt sjovt. Men jeg kan lige så godt være ærligt, så kan jeg sige det til folk,« forklarer Louise Houvenaeghel, der fra første færd besluttede sig at være åben omkring det, hun går igennem.

Og så varmer hun sig ved, at den kunstige tarmåbning på maven kun er midlertidig indtil videre.

»På et tidspunkt ligger de tarmen tilbage ind i kroppen og syer den sammen, og så må jeg håbe på, at det går godt og fungerer igen. Men det er sårbart, det er jo indvolde,« fortæller Louise Houvenaeghel, der derfor ikke tør gøre sig for store forhåbninger.

Men uanset hvordan, det ender, så er hun taknemmelig for den lille, tabubelagte pose på sin mave.

»Det har reddet mit liv. Jeg vil bare gerne være i live, så det er det, der skal til,« lyder det fra designeren.