Hun har aldrig sendt en jobansøgning i sit liv.

Men i en alder af 50 har Louise Dorph igangsat sin første jobsøgning.

Den blev skudt i gang med et noget utraditionelt jobopslag på sin blog.

Efterfølgende er tilbuddene strømmet ind, siger hun til B.T.

Vis dette opslag på Instagram I dag har jeg gjort noget for første gang - jeg søger job Jeg savner kolleger og jeg savner at være en del af et team som brænder for et fælles mål - jeg har lagt et blogindlæg op, så du kan læse mere hvis du vil #jobsøgende #minførstegang #blogindlæg Et opslag delt af LOUISE DORPH HOUVENAEGHEL (@louisedorph) den 13. Feb, 2020 kl. 7.58 PST

»Der er mange arbejdsgivere, som søger nogle, der kan tænke ud af boksen – så hvorfor ikke starte med sin jobansøgning?«

Sådan siger Louise Dorph, som de fleste danskere kender som boligekspert i 'Go’ morgen Danmark', om sit noget utraditionelle jobopslag.

Selv mener Louise Dorph, at det er en anderledes og mere ærlig måde at lave en jobansøgning.

»Nu siger jeg, hvad det er, jeg kan, og så kan nogle forhåbentligt have lyst til at lege med det,« siger boligeksperten om sin jobsøgning.

Det er nemlig udsigten til nogle at lege med, der frister kvinden, som både har arbejdet inden for design, mode og tv.

»Der er en ærlighed i at sige, at jeg ikke har lyst til bare at gå rundt i min egen verden. Jeg får energi af at være sammen med andre mennesker,« siger Louise Dorph, inden hun fortsætter:

»Jeg tror, der er mange som mig, som savner andre mennesker i hverdagen.«

Ønsket om at få nogle kollegaer har den tidligere chefredaktør for magasinerne Bolig Magasinet og BoligPluss faktisk fået opfyldt.

Vis dette opslag på Instagram DEN VILDESTE DAG Et kvarter før mine gæster kom til min reception, hvor jeg fejrede 50 i livet og 25 år i branchen (havde inviteret 140 venner, kolleger og samarbejdspartnere) får jeg en sms fra min svigersøn “vandet er gået, veerne er igang” ... panik, jeg skulle med til fødslen og min datter er sådan der føder meget hurtigt Kl. 19.02 gik den sidste gæst, kl. 19.21 ankom jeg til Rigshospitalet og kl. 19.26 kom den dejligste lille pige til verden Jeg er SÅ lykkelig. 20.02.2020 var en virkelig smuk dag Velkommen lille barnebarn Et opslag delt af LOUISE DORPH HOUVENAEGHEL (@louisedorph) den 21. Feb, 2020 kl. 4.53 PST

Hun afslører nemlig, at hendes jobopslag har kastet mange spændende muligheder af sig.

»Jeg kommer til at lave forskellige samarbejder. Jeg har faktisk allerede en aftale i hus, men jeg kan ikke afsløre mere endnu,« afslutter hun.

I den seneste uge afholdte hovedpersonen reception i Københavns Indre By for at fejre, at hun fylder 50, og at hun har været 25 år i branchen.

Ved lejligheden fortalte hun, at hun samme dag blev mormor for anden gang.