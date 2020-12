Hun taler ekstremt meget og gør det med raketfart. Men det betyder ikke, at hun ikke lytter.

Faktisk mener Lotte Heise selv, at den største misforståelse om hende, handler om, at hun kun bruger sin mund og ikke sine ører.

»Folk tror, jeg ikke lytter, men det gør jeg. Det er derfor, jeg ved så skide meget,« siger hun således i et interview med Eurowoman og fortsætter:

»Jeg siger ikke noget hele tiden. Jeg kan være ekstremt stille. Jeg kan være stille i superlang tid.«

Det er ikke, fordi den 61-årige entertainer ikke er bevidst om, at hun har svært ved at holde kæft – og at hun i øvrigt også bander for meget.

Det er rent faktisk hendes dårligste vaner, siger hun i interviewet. Men den linde strøm af ord, der konstant flyder fra hendes mund, er også hendes største force.

Det betyder, at hun er god til at sige undskyld. At hun er god til at fortælle sin kæreste, at hun elsker ham. Og at hun i mange år har kunnet gøre sine talestrømme til sin levevej.

Således har hun, siden hun stoppede som topmodel, delt ud af sine tanker. I talkshows, klummer, one-woman-shows og foredrag har folk kunnet få et indblik i Lotte Heises hjerne.

Hun har desuden skrevet flere bøger, og snart lander endnu én på hylderne i boghandlen.