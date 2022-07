Lyt til artiklen

Den nybagte mor har ikke haft en let start på hverdagen med en lille ny.

Det deler hun i et opslag på Instagram.

Til opslaget har Lotte Friis delt et billede, hvor hun med tårer i øjnene holder sin nyfødte datter, Andrea.

»Her er en mor, som får lov til at holde sin 4 dage gamle datter for første gang i 72 timer. Vores første uge som forældre er slet ikke forløbet, som vi havde håbet på,« skriver hun indledningsvist.

Den tidligere svømmer kan nemlig fortælle, at datteren fik konstateret immunisering kun 20 timer efter, hun var kommet til verden.

»Kort og forenklet beskrevet: Immuniseringen er opstået ved, at Andreas’ blod i løbet af graviditeten er kommet i mine blodbaner. Og da hun har en anden blodtype end mig, har min krop prøvet at bekæmpe den lille mængde af blod ved at danne antistoffer. Disse antistoffer er så efterfølgende gennem moderkagen kommet tilbage til Andrea, hvilket har gjort hende syg,« skriver Lotte Friis.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lotte Friis (@lotfriis)

Derfor er familien også presset, mens de nu får taget blodprøver og holder øje med datteren og venter på, at de forhåbentlig snart kan komme hjem sammen.

»Vi krydser hver dag når der tages blodprøve for hendes tal er faldende og vi snart kan tage hende med hjem. Hvis du har lidt ekstra energi send det gerne i vores retning,« lyder det.

Det er fem dage siden, at Andrea kom til verdenen.

Her delte Lotte Friis et billede med teksten om, at hendes kæreste Christoffer havde været en kæmpe støtte under en 'svær fødsel'.

Det er Lotte Friis' første barn.