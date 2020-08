Tidligere svømmer Lotte Friis har ingen forbud, når det kommer til sundhed. Svømningen er skiftet ud med løb og gåture, som i kombination med lydbøger giver hende både ro og energi.

Hvad er sundhed for dig?

»For mig er det ikke at leve overdrevet. Selvfølgelig tænker jeg over, hvad jeg spiser, men hvis jeg har en dag, hvor jeg har uimodståelig lyst til fastfood, kage og slik, så spiser jeg det og nyder det. Næste dag er jeg så tilbage på sporet. Det med at sige: 'Det må du ikke spise', det giver mig bare endnu mere lyst til at gøre det. Det forbudte er altid det mest interessante. Jeg elsker også at være fysisk aktiv. Ikke på den ekstreme facon, som da jeg svømmede, men at være aktiv i løbet ugen giver mig overskud, og det gør samtidig, at jeg ikke er så træt.«

Har du en god sundhedsanbefaling?

»Jeg bruger Endomondo til at tracke min løbetræning. Ikke andet. Jeg synes nemlig, det kan blive for omstændigt.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg løber et par gange om ugen, og så deltager jeg på forskellige hold i mit fitnesscenter. Efter vi er flyttet i hus syd for Aarhus, er jeg også begyndt at gå ture i området. En god lydbog i ørene og nogle kilometer i benene får mig til at slappe af oven på en hård arbejdsdag.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Selv om jeg elsker det, kan det somme tider være svært at komme ud på den løbetur, jeg ved, der er god for mig, og som jeg virkelig nyder. Nogle dage er det klart hårdere end andre at komme af sted.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»Koldt vand og citroner. Jeg elsker et glas iskoldt vand.«



Hvad er din favoritsnack?

»Jeg er en hund efter rød peber. Og vi snakker den røde snackpeber, der er lidt mere mild og sød i smagen. Nu skal jeg heller ikke være hellig. Der er skam også dage, hvor den sunde snack ikke lige er nok, og så er jeg god til at hoppe på den altid gode mælkechokolade.«



Hvad spiser du til morgenmad?

»Til morgenmad spiser jeg stort set altid det samme. En god omgang vanilje­skyr med noget honningristet mysli. En gang imellem putter jeg lidt hindbær på. Jeg synes, det lægger en god bund, og jeg kan holde mig, indtil jeg går til frokost efter mit radioshow. Hvis jeg dog en dag har lidt travlt og ikke har tid til at sætte mig ned, laver jeg en proteindrik til at tage med på farten. Her er kaffesmag min yndlings!«

BLÅ BOG Lotte Friis, 32 år.

Tidligere elitesvømmer, som har vundet både OL-, VM- og EM-medaljer. Indstillede svømmekarrieren i 2017 og arbejder i dag som radiovært på P4.

Forlovet med Christoffer og bosat i Tranbjerg ved Aarhus.

Artiklen er leveret i samarbejde med Alt for damerne.