Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har bestemt ikke været den letteste barsel for den tidligere elitesvømmer Lotte Friis.

Efter fødslen af datteren Andrea har familien nemlig været nødt til at blive meget længere end forventet på hospitalet.

Det skyldes, at datteren fik konstateret immunisering kort efter fødslen.

'Immuniseringen er opstået ved, at Andreas' blod i løbet af graviditeten er kommet i mine blodbaner. Og da hun har en anden blodtype end mig, har min krop prøvet at bekæmpe den lille mængde af blod ved at danne antistoffer. Disse antistoffer er så efterfølgende gennem moderkagen kommet tilbage til Andrea, hvilket har gjort hende syg,' skrev Lotte Friis på Instagram.

Nu efter en lille uge er der dog gode nyheder for familien.

I et nyt opslag på Instagram har radioværten nemlig delt, at de nu er på vej hjem.

'Lutter smil og glæde. I går fik vi lov til at komme hjem!'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lotte Friis (@lotfriis)

Dog er de ikke helt færdige med at besøge hospitalet med deres nyfødte datter.

'Vi skal dog komme ind til en række blodprøver den kommende tid, men at gå ud af intensiv med vores dejlige datter var en skøn følelse. Nu krydser vi fingre for, at alle blodprøver ser fine ud, så vi ikke skal indlægges igen.'

Lotte Friis har siden fødslen været indlagt med datteren.

Det er Lotte Friis og ægtemanden, Christoffer Ringøs, første barn sammen.