Den tidligere elite-svømmer og radiovært Lotte Friis har annonceret datoen; hun skal giftes om præcist et år.

Parret blev forlovet tilbage i april, men det bliver først til juni næste år, at de siger endeligt 'ja' til hinanden i kirken, skriver Se&Hør.

Og det er faktisk lige præcis torsdag, der er et år til, at den store dag skal stå, skriver Lotte Friis på sin Instagram-profil.

'Jeg vil klatre bjerge med dig, og vil støtte mig til dig undervejs. Vær sikker på det', skriver Lotte Friis til et billede af hende og kæresten, hvor hun også skriver datoen for brylluppet.

Vis dette opslag på Instagram I will climb mountains with you and I will lean on you on the way up. Be sure of that #futurehusband #27/06/2020 #oneyeartogo Et opslag delt af Lotte Friis (@lotfriis) den 27. Jun, 2019 kl. 8.11 PDT

Lotte Friis' forlovede er otte år yngre end hende selv, og hun har tidligere fortalt, at hun ikke vil vente længe med at få børn.

Det fortalte hun, da hun var gæst i TV3-programmet 'Til middag hos'.

»Jeg kan godt forstå, hvis han gerne vil vente 7-8 år med at få børn, det vil jeg bare ikke, sagde Lotte Friis i 'Til middag hos' for to år siden ifølge Se&Hør.

Lotte Friis er 31 år gammel. Hun er én af de mest succesfulde svømmere, Danmark har haft.

Tilbage i 2009 vandt hun VM-guld i 1500 meter fri. Året forinden vandt hun også OL-bronze i 800 meter fri ved legene i Beijing.

Hun stoppede sin aktive karriere i 2017, men det har ikke forhindret Lotte Friis i at opnå yderligere hæder.

I begyndelse af 2019 blev hun nemlig optaget i sportens 'Hall of Fame' som det 34. medlem.

Sidste år startede den tidligere topsvømmer som radiovært på 'Formiddag på 4’eren', som kan høres på P4, skriver DR.