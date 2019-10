Det ligner en sag uden ende. Skuespilleren Lori Loughlin står endnu engang overfor nye anklager i sagen, hvor hun skulle have bestukket sig ud af, at få sit afkom tættere på den rette uddannelse.

De seneste anklager lyder på, at Loughlin sammen med sin mand og ni andre tiltalte er gået sammen om være at bestikke embedsmænd.

Da college-skandalen begyndte at rulle, blev det kendt i offentligheden, at Lori Loughlin og hendes mand Mossimo Giannulli var anklaget for at have bestukket de rette folk, så deres to døtre havde nemmere ved at blive optaget på 'University og Southern California, skriver Associated Press.

Beløbet, som forældrene skulle have betalt, overstiger 3,3 millioner danske kr. Det har de ifølge anklagerne betalt for, at det skulle se ud som om, at døtrene var sportsatleter og dermed få særlig adgang til uddannelsen.

Den anden kendis, som er involveret i skandalen, skuespiller Felicity Huffman, er allerede i gang med at afsone sin straf, da hun erklærede sig skyldig.

Hun måtte en tur i fængsel for sin forbrydelse. Hun vil formentlig sidde inde i 13 dage, skriver amerikanske medier.

Lori Loughlin skal først for retten i 2020.

De ekstra anklagepunkter mod Louighlin og de ti andre medtiltalte er andet eksempel på, at igennem forskning har valgt at tilføje ting til retssagen, skriver Associated Press.

Døtrene til Loughlin og hendes mand er angiveligt blevet listet som at være roere, men det siger anklagepunkterne i sagen er usandt.

Man har for nyligt set Felicity Huffman i sin fængseldragt i USA, som der kan læses mere om her.

I sagen er der i alt 50 velhavende forældre anklaget.

Felicity Huffman er imodsætning til sin skuespillerkollega ikke anklaget for at have løjet om at have børn, der er atleter, men til gengæld for at betale sig fra at påvirke karakteren på datterens optagelsesprøve.