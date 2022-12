Lyt til artiklen

Det er strømmet ind med kondolencer, siden den tragiske nyhed om Hugo Helmigs død blev meldt ud af musikerens familie på Instagram fredag formiddag.

I et nyt opslag skriver Hugo Helmigs svoger, musikeren Brian Sivabalan, at han også »har brug for at sige farvel«.

»Jeg elskede dig som min egen lillebror,« skriver musikeren med kunstnernavnet Lord Siva til et billede, hvor Hugo Helmig holder sin niece.

Lord Siva har den etårige datter Norma med Hugo Helmigs halvsøster, modellen Ulrikke Toft Simonsen.

»Jeg vil forevigt fortælle min datter om hendes onkel, og spille dine smukke sange for hende og dit minde lever videre i os. Jeg elsker dig Hugo,« skriver han.

Den 32-årige musiker og den 29-årige model mødtes første gang i et kælderstudie i Aarhus gennem fælles venner, og siden blev parret venner, og så forlovede.

Og derigennem fik Brian Sivabalan også et nært forhold til Hugo Helmig.

»Du har altid boet hos os, fra mandag til fredag, når du skulle arbejde i København. Og jeg elskede at lave mad til dig og se fodbold med dig, og jeg har altid ønsket mig en lillebror, og det blev du for mig, og du vil altid være i mit hjerte,« skriver han i sit opslag.

Hugo Helmig døde 23. november. Hans dødsårsag er endnu ikke meldt ud, men musikerens far, Thomas Helmig, skrev, at hans hjerte havde givet op, mens hans sov.

B.T. har været i kontakt med Thomas Helmigs manager, der oplyser, at man ikke kommer til at melde yderligere ud om dødsårsagen.