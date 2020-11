»Barokt.« »Helt sort.« »Absurd.« »Helt på månen.«

Redaktør hos lokalavisen Villabyerne Jesper Bjørn Larsen er meget klar i spyttet, når han sætter ord på et interview, han forleden lavede med Mads Mikkelsen. En episode, han fortæller om hos fagbladet Journalisten.

Således havde lokalmediet 10. november inviteret sine læsere til en særvisning af Anders Thomas Jensen-filmen 'Retfærdighedens ryttere', som har den 55-årige stjerne i en af hovedrollerne.

For at gøre aftenen ekstra speciel for læserne, havde man inviteret netop instruktøren og Mads Mikkelsen ind til en snak inden visningen.

Mads Mikkelsen er aktuel i filmen Retfærdighedens Ryttere.

Redaktør Jesper Bjørn Larsen stod for at styre roret under besøget, men dagen inden læserarrangementet fik han til sin store forbavselse en besked fra Mads Mikkelsens management: Lokalmediet måtte ikke citere skuespilleren i dets omtale af arrangementet.

»Det er helt barokt. Der har jo siddet 100 mennesker i salen, og så må jeg ikke citere ham. Vi er inde i en meget absurd pr-tankegang, som jeg slet ikke er klædt på til at forstå – de facto siger de jo nej tak til omtalen. Det er helt sort for mig, helt på månen,« siger redaktøren til Journalisten om sagen.

Han protesterede, men der var intet at gøre. Han måtte rette ind, hvis han ikke ville snyde de mange læsere med billet til arrangementet.

Således, så gjort. I den seneste udgave af Villabyerne kan de sjællandske borgere læse om arrangementet og Mads Mikkelsens interview – men ikke om indholdet af sidstnævnte.

Til gengæld har lokalavisen brugt spalteplads på at beskrive baggrunden for netop de manglende citater fra skuespilleren.

»Hvor barokt det end kan virke, måtte Villabyerne ikke citere Mads Mikkelsen, der ellers sagde virkelig mange gode ting, fra dette arrangement,« står det således.

Her henvises desuden til en udtalelse fra filmens producer, Sisse Grum Jørgensen, der beskriver, at aftalen med Mads Mikkelsens management ikke kunne omgås.

Hun argumenterer desuden for, at en såkaldt Q&A bliver mere »fri og underholdende for publikum«, når interview-ofret ikke risikerer at få sine guldkorn skriblet ned.

Journalisten har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Mads Mikkelsens management, som dog ikke har ønsket at medvirke.