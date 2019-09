»Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven.«

Sådan siger Peter Warnøe ifølge Børsen til det faktum, at han i en årrække på ulovlig vis har hævet millioner af kroner i flere af sine selskaber som ulovlige aktionærlån.

»Det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord,« fortsætter Peter Warnøe, som er kendt fra det populære DR-program 'Løvens Hule'.

Peter Warmøe er administrerende direktør i venturefonden Nordic Eye og har gentagende gange fået påtaler fra sin revisor for både at handle i strid med selskabsloven samt bryde skattelovgivningen i forbindelse med lånene.

Ifølge Børsen har revisoren hele 14 gange noteret ulovlige aktionærlån, som samlet løber op på et beløb på over 20 millioner kroner.

I det seneste regnskab for Warnøes virksomhed Oyster Invest fremgår det, at Peter Warnøe angiveligt stadig skylder over 10 millioner kroner i sit eget selskab.

Børsens oplysninger stammer fra en aktindsigt, som desuden viser, at Erhvervsstyrelsen nu kræver, at han betaler de 10 millioner tilbage.

Da Peter Warnøe endnu ikke har tilbagebetalt pengene, har Erhvervsstyrelsen pålagt ham tvangsbøder på 7.500 kroner om ugen i mindst ti uger, skriver Børsen.

Avisen kan desuden berette, at finansmanden heller ikke har betalt disse bøder, hvilket har fået Styrelsen til at true ham med en politianmeldelse.

Peter Warnøe forklarer, at han ikke har svaret på Erhvervsstyrelsens henvendelser, fordi han arbejder på en løsning, hvor han kan betale alle ti millioner tilbage på én gang.

Han kalder de ulovlige lån for 'damage control' og siger endvidere, at han håber sagen bliver løst, inden den udvikler sig til en politisag.

Børsen har forsøgt at få en kommentar fra Erhvervsstyrelsen, men de har ikke ønsket at udtale sig i sagen.