Birgit Aaby og Frederik Nonnemann røg fredag aften ud af 'Vild med dans', og efter showet satte de ord på, hvorfor det lige blev dem, der måtte vinke farvel.

Nydanseren har været vant til at bruge 'derfor er jeg ude'-sætningen som tildligere 'løve' i DR-programmet 'Løvens Hule'.

Men modsat det populære tv-program, så var det fredag aften ikke op til Birgit Aaby selv, om hun røg ud eller ej.

'Løven' var dog selv ret afklaret efter fredagens exit.

Birgit Aaby og Frederik Nonnemann (tv.). Foto: Martin Sylvest Vis mere Birgit Aaby og Frederik Nonnemann (tv.). Foto: Martin Sylvest

»Vi fik simpelthen ikke nok stemmer. Længere er den jo egentlig ikke,« lød det nærmest kliché-agtigt fra Birgirt Aaby, da B.T. fangede hende og Frederik Nonnemann på gulvet efter showet.

Frederik Nonnemann var dog hurtig til at tilføje en mulig årsag til parrets farvel til programmet:

»Vi har jo ligget i bunden i lang tid, og det kunne ikke blive ved med at gå godt.«

Parret endte næstsidst med 15 point, og efter en tur på gulvet i en 'streetdance' følte de ikke, de kunne have gjort noget anderledes.

Birgit Aaby og Frederik Nonnemann. Foto: Martin Sylvest Vis mere Birgit Aaby og Frederik Nonnemann. Foto: Martin Sylvest

»Vi fortryder ikke noget i vores dans. Jeg ville gerne have haft den til at sidde lige i skabet inden omdansen, men sådan er det,« fortæller Birgit Aaby med henvising til et par dansefejl.

For 51-årige Birgit Aaby skal det nu til at handle om investeringer igen.

»Nu skal jeg til at arbejde, da jeg simpelthen ikke har haft tid til det. Jeg har en masse iværksættere, der sidder og venter på mig, så jeg skal igang med en masse møder,« forklarer hun.

Efter fredagens femte 'Vild med dans'-show er der nu otte par tilbage i konkurrencen.