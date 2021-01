Det er lørdag formiddag, og Mads Steffensen plejer at sidde klar til at hjælpe danskerne med deres dilemmaer – flankeret af sit A-hold af et monopol.

Men lørdag den 2. januar må danskerne klare deres problemer selv. For Mads Steffensen er derhjemme.

Og det tror han godt, han kan vænne sig til, skriver han på sin Instagram.

Hver eneste lørdag har man ellers på selv samme profil kunne se Mads Steffensen stemple ind i DR-byen for at sende 'Mads & Monopolet' – et program der har kørt i intet mindre en 17 år.

Men denne lørdag har han altså i stedet taget opstilling med en træskulptur hjemme i privaten, og benytter anledningen til at takke for opmærksomheden omkring sit exit fra DR.

'Tusind tak for alle de søde hilsener der er strømmet ind fra nær og fjern de sidste par dage. Det har rørt mig meget,' skriver han.

Det er da heller ikke kun de faste monopollyttere, der må undvære Mads Steffensens stemme til lørdagens formiddags kaffe. Han siger nemlig også farvel til seerfavoritter som 'Kender du typen' og 'Fællessang'.

I stedet skal han nu i gang med sin egen podcast 'Mads & A-holdet' på tjenesten Podimo.

'Jeg glæder mig til alt det, der skal til at ske og snart går vi i gang med min nye podcast,' skriver Mads Steffensen.

Men lige de kommende dage har han lovet sin kone ikke at tale mere om job. Det vil han nu forsøge at leve op til.

'Min hustru Marianne har været en klippe i det her forløb, det er hun altid,' skriver han og afslutter:

'God lørdag folkens!!!'

Fra næste lørdag kan danskerne dog igen få hjælp til deres små og store dilemmaer. Der er DR-værten Sara Bro nemlig klar til at sende programmet: 'Sara & Monopolet'.

'Jeg kommer til at savne en kaffe på broen og at være din fast IG support i rumskibet. Kæmpe tillykke med de nye græsgange Mads Steffensen. Glæder mig helt absurd meget til at sende live hver lørdag formiddag på P4 sammen med DKs bedste lyttere,' skriver Sara Bro på Instagram.

Mads Steffensen afviste tidligere på ugen over for B.T., at han er blevet uvenner med nogen på DR, og at det skulle have givet anledning til hans exit.