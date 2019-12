Lørdag aften fik Anne Linnet endelig sin Kathrine Kjær, da de to kvinder sagde ja til hinanden.

Og det var helt perfekt. Det siger parret i en udtalelse til B.T.:

»Det var et eventyrligt bryllup og en legendarisk bryllupsfest.«

B.T. har fået lov til at dele nogle af de billeder, der blev taget af brudeparret. Du kan se herunder.

Smilene var store efter vielsen. Foto: Robin Skjoldborg. Vis mere Smilene var store efter vielsen. Foto: Robin Skjoldborg.

Sangerinden skriver søndag på sin Instagram-profil, at hun nu hedder 'Anne Kristine Kjær Linnet':

'I går sagde vi ja til hinanden. Anne Kristine Kjær Linnet og Kathrine Kjær Linnet. Tak til alle vores vidunderlige gæster for en legendarisk bryllupsfest.'

Sangeren Xander, der er søn af Anne Linnet, skrev lørdag på sin Instagram-profil, at han havde en særlig opgave under vielsen.

Han skulle nemlig følge sin mor op af kirkegulvet sammen med sin storebror.

De to mødte hinanden på Det Kongelige Teater. Foto: Robin Skjoldborg. Foto: Robin Skjoldborg Vis mere De to mødte hinanden på Det Kongelige Teater. Foto: Robin Skjoldborg. Foto: Robin Skjoldborg

Kathrine Kjær takker folk på sin egen Instagram-profil:

'Tak til alle for en legendarisk bryllupsfest. Har aldrig i mit liv oplevet så meget kærlighed,' skriver hun.

Parret mødte hinanden for første gang på Det Kongelige Teater.

Her fik Anne Linnet øjnene op for Kjær ved et arrangement, der foregik backstage efter en koncert den 66-årige sanger havde spillet.