»Jeg må indrømme, at det er nok noget af det mest sindssyge, jeg har været ude for i lang tid,« fortæller Simon Talbot.

Den 33-årige standupkomiker, der ligesom resten af Danmark for tiden er ramt af corona-krisen, og derfor har fået masser af ufrivillig hjemmetid, var fredag formiddag ude at løbe en tur tæt på sit hjem ved Islands Brygge i København.

Da han kort stopper op foran en Netto-butik og ærgrer sig over ikke at kunne tage et sjovt billede af en stor bunke toiletpapir i udstillingsvinduet, lugter han pludselig røg.

»Jeg vender mig om og ser den her lejlighedsbygning, hvor der står fire meter høje stikflammer op fra en af de øverste altaner,« fortæller Simon Talbot.

»En anden fyr, der står tæt på mig, er i gang med at ringe til politiet, og så spurter vi ellers begge over mod bygningen for at få folk ud,« fortæller han videre.

Adrenalinen pumper. Han trykker på alle knapper på opgangens dørtelefon og råber og skriger til folk, at de skal skynde sig ud af deres lejligheder.

Så løber han indenfor.

»Der er jo en hårfin grænse mellem at være helt og idiot, og jeg når lige at tænke, at hvis der kommer så tung røg, at jeg ikke kan kravle under, så vil jeg løbe ud igen og vente på brandvæsnet,« fortæller Simon Talbot, der vurderede, at det endnu ikke var tilfældet.

Sådan rammer corona-krisen Simon Talbot Simon Talbot, der de seneste par år har optrådt med standup på engelsk, skulle blandt andet have været på turné i Tyskland og Storbritannien med den britiske komiker Russel Howard, men det er blevet udskudt. »Det er lidt en drøm, der er ødelagt og selvfølgelig er det pisseirriterende og vildt mærkeligt det hele, men drømme er også bare luksus,« fortæller han og uddyber: »Min mor har KOL, og min lillebror er multihandicappet med svækket imunforsvar. Derudover er min svigerinde sygeplejerske, så jeg kender både folk, der er i farezonen og som ofrer sig fuldstændig for os alle sammen. Alt er selvfølgelig relativt, men så skal jeg ikke være deprimeret over ikke at kunne optræde med mine vitser.«

Fuldstændig tilsodet løber han rundt fra dør til dør på svalegangene og får folk ned på gaden.

I mellemtiden er beboere fra nabobygningerne enten kommet ud på deres altaner for at råbe folk op eller står klar til at hjælpe ude foran.

»Jeg kan se, at der er fuld af mennesker udenfor. Alle er jo heldigvis hjemme,« fortæller Simon Talbot.

Hovedstadens Beredskab skriver i deres døgnrrapport for fredag den 20. marts klokken 11:01:

’Ild i møbler på altan, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.’

Branden er heldigvis opstået på øverste etage, så ilden ikke når videre til flere lejligheder, før ejeren selv får styr på situationen.

Nede foran lejlighedsbygningen står Simon Talbot bagefter i unaturlig corona-afstand til de andre, der hjalp til.

»Man har jo lyst til at give highfive eller kramme, men det må vi jo ikke,« griner han og tilføjer:

»Men jeg følte, at vi havde et fællesskab, fordi vi lige nu jo samtidig har en fælles fjende i coronaen. Jeg var jo bare tilfældigvis den første, der så, at der var brand.«

Simon Talbot og hustru Katrine til Zulu Comedy Galla sammen tilbage i 2014. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Simon Talbot og hustru Katrine til Zulu Comedy Galla sammen tilbage i 2014. Foto: Martin Sylvest Andersen

Da brandvæsnet dukker op, og han tænker, at der er styr på det hele, løber Simon Talbot hjem til sin hustru, der undrer sig over, hvorfor han har været så lang tid væk og samtidig lugter af bål.

»Jeg siger til hende, at jeg stinker ikke af bål, jeg stinker af helt. Hun fik det til at lyde som om, jeg bare havde været til spejder,« griner Simon Talbot, der helt sikkert kommer til at bruge oplevelsen i sin standup.

»Hvis jeg ikke kan bruge det til noget, at jeg er løbet ind i en brændende bygning, så er jeg en dårlig komiker, haha.«