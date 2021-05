To sæsoner.

Det var, hvad det blev til for TV 2's sangprogram 'Voice', der kørte tilbage i 2011 og 2012, og som var meningen skulle konkurrere med DR's populære 'X Factor'.

Rapperen L.O.C. var dommer og vandt sågar begge sæsoner, men han kigger bestemt ikke tilbage på sin deltagelse med stolthed i stemmen.

Det er tydeligt at høre i det seneste program af 'Uden Filter', hvor L.O.C. bliver interviewet af rapperkollegaerne Hav og Kamal.

L.O.C. i sin dommerstol under semifinalen i sæson to af 'Voice'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere L.O.C. i sin dommerstol under semifinalen i sæson to af 'Voice'. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det var forfærdeligt,« lyder det kort og kontant, da duoen spørger ind til L.O.C.'s medvirken i underholdningsprogrammet.

Rapperen med det borgerlige navn Liam O'Connor sætter også ord på, hvorfor han sagde ja til tjansen i første omgang:

»Altså forstå mig ret … Jeg gik ind i det med tanken om, at hvis nogle mennesker vil give mig penge for at sætte mig ind i en rød stol og fortælle min musikalske opfattelse af noget, så vil jeg gerne være med.«

»Men lige så snart, du er med, så finder du ud af, at det handler 20 procent om musik, mens de resterende 80 procent er underholdning,« fortsætter han.

L.O.C. med resten af sæson to's dommere. Foto: Bax Lindhardt Vis mere L.O.C. med resten af sæson to's dommere. Foto: Bax Lindhardt

L.O.C. havde i første sæson Sharin Foo, Lene Nystrøm og Steen Jørgensen som meddommere, mens sidstnævnte blev skiftet ud med Xander Linnet i sæson to.

På trods af at den aarhusianske rapper tænker tilbage på programmet med forfærdelse, fordi det ikke handlede nok om musik, så har han dog stadig et par gode ord om sin medvirken.

»Det var da grineren og sjovt at lave, men jeg var færdig efter de to sæsoner og havde ikke behov for at lave mere. Så vil jeg hellere bare lave min fucking musik.«

Og at lave musik er han da også i fuld gang med – i hvert fald afslører han i programmet, at han arbejder på et nyt album med titlen 'Fuck L.O.C.'.