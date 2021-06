L.O.C. er kendt for mange ting.

Sin højintellektuelle rapmusik, sit alkoholmisbrug og ikke mindst sit kærlighedsliv, der blandt andet inkluderer tv-vært og skuespiller Christiane Schaumburg-Müller.

Sidstnævnte ting – kærlighedslivet – talte L.O.C. om for en sjælden gangs skyld, da han medvirkede i podcastens 'Rejsen' fra Heartbeats, der har Daniel 'Drux' som vært.

»Jeg tror ikke på kærlighed som en enestående ting. Siden min psykose som 16-17 årig har jeg faktisk haft et stort problem med begrebet kærlighed. Jeg har overtænkt for mange ting og ville prøve at finde svar på, hvad vil denne her person have ud af mig. Det har nok ødelagt det romantiserende i at blive forelsket for mig,« sagde den aarhusianske rapper blandt andet i podcasten.

Christiane Schaumburg-Müller og Liam O'Connor fotograferet på scenen efter finalen i 'Voice - Danmarks største stemme' 2012, hvor rapperen var coach. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Christiane Schaumburg-Müller og Liam O'Connor fotograferet på scenen efter finalen i 'Voice - Danmarks største stemme' 2012, hvor rapperen var coach. Foto: Søren Bidstrup

Selvom han kan have et anstrengt forhold til kærlighed, er det ikke ensbetydende med, at han er færdig med at date.

»Jeg kan godt møde en og synes, at hun er det lækreste og det smukkeste, det mest hengivne og mest omsorgsfulde. Det helt rigtige for mig, og det kan kilde helt i maven, når jeg tænker på, at vi skal ses. Men det er ikke kærlighed. I hvert fald ikke for mig.«

Værten Daniel 'Drux' spørger undervejs i episoden også L.O.C., om han tror på et monogamt forhold.

»Jeg tror ikke på monogami i et samfund, hvor folk ikke er tvunget til at blive sammen. Det er jo mere normalt at blive skilt nu, end det er at leve sammen, til man dør.«

»Det er et problem, fordi hvad er incitamentet for at blive sammen, når det er svært, hvis alle andre ikke bliver sammen,« svarer L.O.C. med det borgerlige navn Liam Nygaard O'Connor til det spørgsmål.

Han kommer også ind på en lærdom i livet, som hans kærlighedserfaring har givet ham.

»Jeg har erfaret, at du bliver nødt til at tage snakken med din kæreste om, hvordan man forholder os til situationen, hvis man går fra hinanden. På den måde kommer man også til at forventningsafstemme. Endda på et mere ærligt niveau end, hvis man sad hånd i hånd og sagde 'jeg drømmer om dit og dat'.«

