»Der er en interesse i ham, som er unormal.«

Det er ikke meget, man ser til L. O. C og Christiane Schaumburg-Müllers søn, hvis man følger dem på de sociale medier. Faktisk ingenting. Og det er der en helt bestemt grund til ifølge L.O.C.

Det fortæller han i podcasten 'Rejsen' fra Heartbeats, der har Daniel 'Drux' som vært.

»Problemet er, at hvis den interesse, der er der nu, stopper, så vil han blive skør, når det er det, han har været vant til,« siger rapperen om årsagen til, hvorfor han ikke deler mere ud af sin søn på sociale medier og lignende. Han præciserer ikke, hvor interessen kommer fra.

L.O.C. Foto: Kristian Djurhuus

Han og ekskonen Christiane Schaumburg-Müller blev forældre for fire og et halvt år siden. Rollen som far har betydet meget for den århusianske musiker.

»Meningen med livet er, at du skal videreføre din slægt, og i det ligger også, at det er det eneste sted, man kan snakke om totalt ubetinget kærlighed.«

»Det er et mirakel, vi alle kan opleve,« tilføjer han ihærdigt i podcasten.

L.O.C. med det borgerlige navn Liam Nygaard O'Connor blev også spurgt ind til, om han frygtede sønnens reaktioner, når han en dag bliver så gammel, at han kan gå på internettet og læse om sin fars strabadser.

»Jeg har joket med, at jeg skal skifte navn, så han ikke kan google mig.«

»Jeg kommer ikke til at lyve om min fortid, men jeg håber da ikke, at han vil overgå sin far i forhold til at feste og drikke.«

Du kan høre hele podcasten med L.O.C. og 'Drux' her.