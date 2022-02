Sangeren Lizzo formår i den grad at skabe opmærksomhed om sig selv.

Dels, fordi hun laver noget musik, som rigtig mange mennesker kan lide at lytte til, men også, fordi hun ved flere lejligheder er set i en yderst begrænset mængde tøj.

Og nu vækker den 33-årige amerikaner, hvis fulde navn er Melissa Viviane Jefferson, nok engang opsigt.

På Instagram har hun nemlig delt et billede og en video, som ikke efterlader særlig meget til fantasien.

»Hvis du elsker mig … så elsker du alt af mig. Du kan ikke vælge og vrage. Vi skal elske hinanden betingelsesløst, og det starter med at elske os selv betingelsesløst,« skriver hun og fortsætter:

»Tag et øjeblik i dag, og tænk på, hvad det er, der afholder os fra friheden til sand kærlighed. Vil du virkelig være såret? Frigør dig selv med kærlighed. Du fortjener det.«

Lizzo er som nævnt ikke bange for at vise sin krop frem. Da rapperen Cardi B sidste år holdt fødselsdagsfest, mødte Lizzo således op i en gennemsigtig kjole, som tiltrak sig en god portion opmærksomhed.

Så meget, at hovedpersonen selv måtte tage til genmæle hos de fans, der mente, at det var for meget af det gode.

»Kys min røv. Kys min fede, sorte røv,« sagde Lizzo i en Instagram-Live.

Netop sin vægt har hun også flere gange måtte forholde sig til.

Sidste år verserede der på de sociale medier et ondsindet rygte om, at Lizzo til en koncert havde kvast en fan ved at stagedive - – altså at kaste sig ud fra scenen.

Det passede altså ikke, fik Lizzo slået fast i en video på TikTok.

»Jeg ser mange irriterende ting om mig på internettet, men det, der irriterer mig mest, er rygtet om, at jeg skal have stagedivet og dræbt en,« sagde hun i videoen

»Jeg ved, jeg er stor, men så fed er jeg sgu ikke.«