Prins Harry og hertuginde Meghan Markle er lige nu i vælten med deres dokumentarserie på Netflix, hvor de fortæller om deres liv og brud med det britiske kongehus.

Men førstnævnte er ikke færdig med at dele ud af sit privatliv. Langt fra.

Han har nemlig en bog på vej, og i den skulle han, ifølge flere medier, fortælle om sin seksuelle debut.

Den skulle være fundet sted med en ældre kvinde, som på daværende tidspunkt boede på landet.

Det har fået flere til at spekulere over, hvem kvinden mon er, og blandt 'kandidaterne' er den 57-årige skuespiller og model Elizabeth Hurleys navn dukket op.

Elizabeth Hurley har da også boet på landet på en stor gård i det sydlige England, som hun ejede fra 2002 til 2015.

Rygterne har været så vedvarende, at avisen The Times i et nyligt, stort interview spurgte hende, om den var god nok.

Svaret var dog ganske klart.

»Det er ikke mig. Jeg er ikke skyldig,« lød det med et grin, før hun understregede, at hun ikke er kvinden, som prins Harry taler om.

»Nej. Det er ikke mig. Absolut ikke.«

Prins Harry har været gift med hertuginde Markle siden 2018. De har to børn, Archie og Lilibet, og er siden deres udtrædelse af det britiske kongehus flyttet til Californien i USA.