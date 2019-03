I Viborg har man noget så unikt som en tidligere reality-stjerne, der i dag lever af at spille fodbold.

26-årige Can Dursun var i 2015 med i reality-showet Paradise Hotel, men i stedet for en karriere som gæstebartender i provinsen havde han helt andre ambitioner, da han kom hjem igen fra Mexico.

»Jeg kom til forpremieren og finalefesten, hvor der var mødepligt, og ellers lagde jeg låg på det. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var noget for mig at lave reality-tv,« husker Can Dursun i dag tilbage på sin korte reality-karriere.

»Man blev styret rundt som en robot og fik at vide, hvad man skulle sige og ikke sige og ’fake’ reaktioner frem for kameraet. Det var ikke lige mig,« griner han.

Can da han var med i Paradise Hotel. Foto: Pressefoto / TV3 Vis mere Can da han var med i Paradise Hotel. Foto: Pressefoto / TV3

Mens han var med i Paradise Hotel, spillede han stadig fodbold på amatørniveau i klubben Vatanspor i Aarhus og havde derfor tid til at lave tv ved siden af.

»Dengang kunne jeg gøre lidt, hvad der passede mig, og da vi først tog afsted til Mexico i starten af november, var det kun de sidste par kampe, jeg missede.«

Men så tog hans karriere på fodboldbanen pludselig fart.

Can blev en eftertragtet målmand i Aarhus og rykkede først fra Vatanspor videre til Århus Fremad, før han sidste år kom til 1. divisionsklubben Brabrand, hvor han gjorde så godt et indtryk, at Superliga-aspiranterne fra Viborg FF i år gav ham hans første fuldtidsprofessionelle kontrakt.

Serie: Livet efter reality-tv Hvordan ser livet ud, efter man har deltaget i et reality-program? I en ny artikel-serie kan du møde en række tidligere reality-deltagere, hvis liv har formet sig på forskellig vis. I første afsnit mødte vi Cain, der brugte Paradise Hotel til at springe ud som homoseksuel. Her møder du Can, der efter sit ophold på Paradise Hotel jagtede en karriere som professionel fodboldspiller.

»Jeg arbejdede før ved siden af som assurandør (forsikringssælger, red.) og tænkte tit, at jeg ikke gad på arbejde. Nu skal jeg i stedet til træning, hvilket er mega fedt, og jeg synes allerede, jeg er faldet godt til.«

Viborg har i første omgang skrevet kontrakt med Can for resten af foråret. Rykker klubben efter planen op i Superligaen, kan han håbe på en forlængelse.

»Det er jo lidt af et sats kun at have kontrakt på seks måneder, men det var en chance, jeg ikke kunne sige nej til. Så kulminerer det hele forhåbentlig til sommer med oprykning og en forlængelse.«

Han har for længst lagt sin tid på Paradise Hotel bag sig, men skal alligevel engang imellem høre for sin fortid.

Can da han i januar blev præsenteret som ny spiller i Viborg. Foto: Pressefoto / Vff.dk Vis mere Can da han i januar blev præsenteret som ny spiller i Viborg. Foto: Pressefoto / Vff.dk

»Jeg forstår godt, at folk udadtil tænker ’hvad skal de med ham’, men det er jo et job som alt andet, og det har jo ikke noget med Paradise Hotel at gøre, om jeg kan tage med hænder eller ej. Paradise og professionel fodbold hænger måske ikke 100 procent sammen, men Viborg har været gode til at fokusere på fodbolden,« understreger han og roser sine nye holdkammerater.

»De kan da godt lave lidt sjov med Paradise, og det skal de have lov til. Klubben er meget tolerant. Så er det måske mere mine venner hjemmefra, der synes, det er vildt, at jeg er skiftet fra det ene til det andet,« griner han.

Selvom Viborg FF har fået en dårlig start på foråret og smidt forspringet ned til nummer to i rækken væk, har Can personligt fået en god debut i klubben, hvor fansene to kampe i træk har kåret ham til banens bedste.

Han bor fortsat i Aarhus med sin kæreste og følges hver dag med sine nye holdkammerater til træning.

Om forholdet til de gamle Paradise Hotel-kammerater lyder det:

»Jeg skriver lidt sammen med nogle af dem, og de får selvfølgelig et kram, hvis vi støder på hinanden, men så er det ikke mere end det.«