Nogen melder sig til 'Paradise Hotel' for at blive kendt. Cain Jakobsen brugte i 2016 reality-programmet til at springe ud som homoseksuel.

Det er i dag tre år siden, at den nu 27-årige tidligere 'paradiso' tjekkede ind på det berømte tv-hotel i Mexico med en hemmelighed i bagagen.

Han boede på det tidspunkt i Randers og havde kæmpet med, hvordan han skulle fortælle sine venner og familie om sin seksualitet. Da han pludselig fik muligheden for at komme på landsdækkende tv og fortælle sin historie, slog han til.

»Jeg havde ikke haft det skidegodt derhjemme. Jeg rendte rundt med selvmordstanker og havde kun fortalt min mor om det. Randers er en lille by, hvor der bliver snakket i krogene, og jeg kunne ikke få mig selv til at sige, at jeg var bøsse,« husker Cain Jakobsen i dag tilbage.

Cain anno 2019. Foto: Privatfoto Vis mere Cain anno 2019. Foto: Privatfoto

»Jeg havde brug for at sige 'fuck det, jeg er bøsse, hvad vil I gøre ved det?' Min mor syntes, det var en vild plan, men vi blev enige om, at det gav mening.«

Før afgang til Mexico skrev han et brev til sine bedste venner, hvor han forklarede det hele. Så var det bare at vente på deres reaktion, når han kom hjem igen.

»Jeg var presset nede på hotellet. Det var en fantastisk tur, men det var først, da jeg var ved at blive stemt hjem, at jeg kunne fortælle min hemmelighed. I panik sagde jeg i første omgang, at jeg var biseksuel,« husker han med et grin.

I flyet tilbage til Danmark kunne han læse de første artikler om sin medvirken i 'Paradise Hotel', og han kunne mærke nervøsiteten stige over skulle møde sine venner igen.

»Det var helt vildt. Da jeg kom hjem, stod 30 af mine bedste drengevenner og sang 'vi holder spring ud-fest'. De stillede en masse spørgsmål, men jeg var jo bare mig selv, så der ville ikke ske de store ændringer.«

Cain Jakobsen brugte 'Paradise Hotel' som springbræt til at finde ud af, hvem han var, og efter turen til Mexico flyttede han straks til København for at begynde sit nye liv.

»Min familie havde sørget for, at jeg i første omgang kunne bo hos min kusine. Jeg havde tidligere arbejdet som murer og gartner, men tænkte jeg ville prøve noget helt nyt, så jeg fik job som tjener i Rungsted Havn.«

Mens 'Paradise Hotel' kørte i fjernsynet, oplevede han ofte at blive genkendt på gaden, og det første halve år måtte han holde sig fra Facebook, da indbakken eksploderede i beskeder.

Serie: Livet efter reality-tv Hvordan ser livet ud, efter man har deltaget i et reality-program? I en ny artikel-serie kan du møde en række tidligere reality-deltagere, hvis liv har formet sig på forskellig vis. Her møder du Cain, der brugte Paradise Hotel til at springe ud som homoseksuel. I næste afsnit møder vi en tidligere reality-deltager, der i dag er professionel fodboldspiller.

Han skulle vænne sig til at blive 'kendt fra tv' og var nervøs over seernes reaktion.

»Jeg havde regnet med at blive mødt af negativitet og folk, der råbte 'klamme bøsse' efter mig, men jeg kan ikke komme i tanke om en eneste gang, det er sket,« fortæller han.

Cain Jakobsen har de seneste par år arbejdet som tjener i København og har ikke haft behov for at være med i mere reality-tv.

»Der har været enkelte tilbud her og der, men hvis jeg skulle lave noget igen, skulle det give mening for mig. Fx skulle det være noget, hvor jeg hjalp andre med at springe ud af skabet.«

Han bliver ikke genkendt så meget på gaden længere. Når han søger job, mærker han heller ikke i dag til sin reality-fortid.

»Jeg synes, jeg har været med til at bryde de fordomme, der måtte være. Og hvis det har været på tale, fortæller jeg min historie, og så har det ikke været noget problem. Så der har ikke været noget.«

Om tiden på Paradise Hotel siger han i dag:

»Jeg drømte om at være med, fik tjekket ind, krydset af og kom ud af skabet. Derudover er det ikke noget, jeg skal tilbage til.«