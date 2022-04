Mandag begyndte en af Hollywoods mest omtalte retssager ved retten i Virginia.

Nemlig sagen mellem det tidligere skuespillerpar Johnny Depp og Amber Heard, der sagsøger hinanden for injurier.

I 2018 udgav Amber Heard en klumme Washington Post med påstande om hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug.

På trods af, hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn, valge britiske The Sun at kalde ham 'hustrumishandler' på forsiden – noget, der fik Johnny Depp til at anlægge en injuriesag mod mediet, som endte med at vinde sagen i 2020.

Nu er turen kommet til Amber Heard, som Johnny Depp sagsøger for injurier grundet klummen. Han kræver erstatning på intet mindre end 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner.

Amber Heard har valgt at modsagsøge eksmanden – ligeledes for injurier – for det dobbelte. Hun ønsker nemlig 100 millioner dollar, svarende til cirka 750 millioner danske kroner.

Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men gik fra hinanden allerede året efter.

Retssagen forventes at vare seks uger, og flere kendisser formodes at indtage vidneskranken, herunder Elon Musk og James Franco.