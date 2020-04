»Jeg bliver bare stolt over det, hvis jeg skal være helt ærlig,« siger tidligere 'Bagedyst'-vinder Liv Martine Hansen, efter hun er blevet haglet ned for at have stjålet en andens idé.

I torsdagens 'Danmark derhjemme: Tillykke Margrethe' - en særudgave af DR-programmet 'Aftenshowet' - skulle Liv Martine Hansen og en anden tidligere vinder af 'Den store bagedyst', Tobias Hamann, dyste om at lave den bedste kage i anledning af dronning Margrethes fødselsdag.

Mens Tobias Hamann måtte tage til takke med en andenplads for sin meter lange cigaret-kage med både røg og læbestift-mærker på filteret, så gik hele 79 procent af seernes sms-stemmer til Liv Martine Hansen.

Men vinderen havde kopieret sin kongekrone-kage fra en anden, lyder nu kritikken på både 'Bagedyst'-vinderens Instagram-profil og det anonyme sladdermedie Jodel.

Vinderens kage minder nemlig umiskendeligt meget om en, den franske stjernekonditor Amaury Guichon kunne afsløre på sin Instagram-profil i sidste måned.

»Han er en konditor, jeg ser sindssygt meget op til. Jeg er jo bare autodidakt, så at jeg kan lave en, som folk synes, ligner hans så meget, det er bare sejt,« siger Liv Martine Hansen, der tager kritikken som et kompliment.

Hun har svært ved selv at forklare, hvor grænsen mellem inspiration og kopiering går.

»Når jeg laver makeup-videoer og hår-tutorials, så er det en inspiration. Det er jo ikke, fordi jeg har opfundet, hvordan man laver krøller med et krøllejern,« siger influenceren, der bruger både Instagram og Pinterest som inspiration til alt, hvad hun laver.

»Hvis du går på Instagram og kigger på kager, så er det én stor inspiration - eller kald det kopi, hvis du vil - af hinanden. Det er virkelig en stor ting i kage-verdenen, og man skal tit høre for, at man har kopieret andres kager. Men sådan er det jo bare. Vi kan ikke opfinde den dybe tallerken hver gang.«

I løbet af torsdagen indviede Liv Martine Hansen sine følgere i hele bage-processen. Torsdag morgen fremviste hun nogle mere klassiske, takkede 'fastelavns-kroner' i chokolade, men kunne samtidig fortælle, at hun pludselig havde fået en idé om at lave en krone med lukkede bøjler.

Her oplyste hun ikke, hvor den pludselige idé kom fra. Men til B.T. fortæller hun nu, at det var tanken om at skulle op imod Tobias Hamann - der er kendt for sine vilde ideer - der fik hende til at søge lidt dybere på nettet.

Først fandt hun et billede af en ægte kongekrone. Og den ledte hende på sporet af Amaury Guichons krone-kage, forklarer hun.

»Så jeg stod op klokken 7, prøvede det, gik ihærdigt i gang og syntes selv, jeg gjorde et megagodt stykke arbejde. Og så er der nogle små trolls derude, der synes, de skal sige ubehagelige ting og bruge deres tid på det. Det må de sgu gerne. Det preller af på mig,« siger hun og tilføjer, at de to kager kun deler udseende - ikke smage.

Hun mener ikke, at hun forsøgte at skjule, hvor inspirationen kom fra. For selvom hun ikke nævnte sit store konditor-idol i sin story, så taggede hun ham i sit efterfølgende vinder-opslag, hævder hun.

Uden dog at nævne ham i teksten til opslaget, da hun syntes, det var upassende, når nu kagen var til Dronningen. Hun har dog tilføjet sin inspirationskilde, efter at kritikken begyndte at dukke op.

Er det fair, at du vandt med din inspirerede kage til Dronningen, når Tobias Hamanns tilsyneladende var helt unik?

»Er det et seriøst spørgsmål?,« griner Liv Martine Hansen

»Selvfølgelig er det fair, ellers var jeg jo ikke stillet op. Jeg har ikke været nede i bageren og købe kagen, så selvfølgelig står jeg ved den.«

Hun efterlyser samtidig proportioner i diskussionen.

»Det var et indslag i 'Aftenshowet', som varede sammenlagt en time. Det er ikke DM i chokoladeskulptur, det her.«