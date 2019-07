‘Hærværk af Tom Kristensen. Et af de værker, der for alvor åbnede litteraturen for mig for omkring 10 år siden. Nu læser jeg den for anden gang.’

Således skrev kulturdebattør og literaturanmelder for Berlingske Katherine Diez 1. juli 2016 i et opslag på Instagram, hvor hun også delte et udsnit af bogens tekst samt et billede af sine ben og selve bogen.

Men der er noget, der ikke helt stemmer, har brugere på det anonyme medie Jodel opdaget.

En gennemgang af opslag, som B.T. har set, viser nemlig, at Katherine Diez ikke havde læst bogen tidligere.

I juli 2016 skriver Katherine Diez på Instagram, at hun første gang havde læst Tom Kristensens Hærværk omkring ti år forinden.

Det skrev hun i hvert fald selv i facebookgruppen ‘Litteraturklubben’. I gruppen efterspurgte hun 28. juli 2015 en ‘tyk og fed bog, der stadig kunne være i en håndbagage’.

Her bød flere ind. Blandt andet foreslog et andet af gruppens medlemmer, at hun gav sig i kast med Tom Kristensens hovedværk. Hertil svarede Katherine Diez følgende:

‘Hærværk var et rigtig godt bud. Den har jeg endnu ikke fået læst - næsten en skændsel.’

Ordene lød altså et år før, hun skrev, hun havde læst bogen cirka ti år forinden, og altså nu læste den igen.

Opslaget, Katherine Diez skrev i Litteraturklubben på Facebook 28. juli 2015. Her ses den kommentar, Katherine Diez skrev til sit eget opslag. Kommentar er skrevet 28. juli 2015.

Til B.T. fortæller litteraturanmelderen, at der er en god forklaring på opslagene.

»Jeg mener, det var, da jeg skulle til Portugal i 2015, og jeg skrev på Facebook, som jeg gjorde, fordi jeg havde læst bogen, men jeg havde aldrig læst den færdig. At jeg så har skrevet et opslag på Instagram i 2016, hvor det lyder, som om jeg har læst hele bogen, det ved jeg ikke… Det er jo helt vanvittigt, at folk går op i det. Det er jeg faktisk i chok over«.

Hun fortæller, at hun jo på daværende tidspunkt bare var en ganske almindelig universitetsstuderende, som ikke havde en anelse om, at hun en dag skulle være anmelder på et stort dagblad. Et job, hvor man skal være klar i mælet og veje sine ord på en guldvægt, som hun siger.

Hun havde slet ikke forestillet sig, at nogen kunne blive stødt over et gammelt opslag.

»Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig, hvis de bemærker modstridende udsagn på nettet. Så skal man jo bede om en forklaring. For der er jo også en forklaring på det. Det har slet ikke været min mening at være selvmodsigende.«

Katherine Diez understreger overfor B.T., at det er sandt, at bogen har haft stor betydning for hendes forhold til litteraturen. Også selvom hun ikke fik den læst færdig i første omgang.

»Bogen gjorde virkelig indtryk, da jeg læste den ti år forinden. Det var en af dem, der gjorde det (åbnede hendes øjne for litteraturen, red.).«

Hun fortæller desuden, at hun siden har skrevet universitetsopgaver om Hærværk.