Lise Rønne havde egentlig tænkt, at hun var færdig med at være tv-vært, da hun for et par dage siden pludselig fik et opkald fra TV 2's 'X Factor'-afdeling.

»Jeg var på vinterferie hos min far i Aalborg, da de ringede. Jeg sagde 'tusind tak, det er virkelig sødt af jer, men det kommer selvfølgelig ikke til at ske'. Det kunne jeg slet ikke se for mig,« fortæller Lise Rønne tirsdag til B.T.

Mandag kom det frem, at Melvin Kakooza, der i år skulle vikariere som 'X Factor'-vært for Sofie Linde, alligevel ikke kunne være med, da han for nylig blev opereret for en tumor i hjernen.

Tumoren er heldigvis godartet, men den populære komiker trænger til ro for at komme sig, og derfor stod TV 2 akut og manglede en vikar for deres vikar kun få dage før første 'X Factor'-liveshow, der skydes i gang fredag i denne uge.

Lise Rønne er tilbage i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Lise Rønne er tilbage i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Valget faldt på en gammel kending i form af den i dag 42-årige Lise Rønne, som var Danmarks første 'X Factor'-vært tilbage i 2008 og tre yderligere sæsoner, før hun i 2012 sagde stop.

Og hun var i udgangspunktet ikke parat til at gøre comeback.

»Det er ni år siden, at jeg stod der sidst, så det har været et lukket kapitel. Derudover har jeg det sidste halvandet år haft et helt anderledes liv i den forstand, at jeg har beskæftiget mig meget med bøger og siddet derhjemme og i virkeligheden oplevet, hvor dejligt det var ikke at præstere, og måske næsten sagt til mig selv, at det kommer jeg aldrig til at gøre igen,« fortæller Lise Rønne.

»Det med at træde ind på en scene er også vildt krævende, og jeg har helt ærligt nydt slet ikke at skulle præstere.«

Lise Rønne var i 2014 vært ved det danske Eurovision-show på Refshaleøen i København sammen med Pilou Asbæk og Nikolaj Koppel. Foto: JOERG CARSTENSEN Vis mere Lise Rønne var i 2014 vært ved det danske Eurovision-show på Refshaleøen i København sammen med Pilou Asbæk og Nikolaj Koppel. Foto: JOERG CARSTENSEN

Sidste år var hun vært på DRs 'Danmarks indsamling', og inden TV 2 ringede, havde hun gjort op med sig selv, at det nok var hendes sidste værtsjob, forklarer hun.

»Så jeg vil sige, at nogen kom som en tyv om natten, og så ved jeg sgu ikke, hvad der skete,« griner hun.

For det lykkedes alligevel TV 2 at overtale Lise Rønne til at sige ja.

Siden hun første gang var 'X Factor'-vært, er hun blevet mor til tre børn – den ældste er ti år – og hendes første umiddelbare tanke var, at børnene ville elske at se deres mor som 'X Factor-vært.

Derudover følte hun et pres for at give et hurtigt svar, da tiden var knap, så til sidst spurgte hun sin kæreste, Mikkel, til råds.

»Jeg var forvirret og sagde til ham, at han skulle sige, hvad jeg skulle gøre. 'Jamen så gør det. Du kommer sikkert til at synes, at det er forvirrende at skulle gøre det igen, men du kommer også til at få nogle gode oplevelser', svarede han, og så blev det sådan,« griner hun.

Lise Rønne da hun var 'X Factor' tilbage i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Lise Rønne da hun var 'X Factor' tilbage i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen

Lise Rønne tilføjer, at det helt sikkert også har været en faktor, at vi stadig befinder os i en kedelig coronatid, hvor det ikke trak ned, at hun her fik muligheden for at komme lidt hjemmefra.

»Jeg har aldrig fortrudt, at jeg sagde stop første gang, for dengang var det med en klar følelse af, at nu var jeg færdig. Men nu har jeg været inde og have fødderne på scenen, og det hele føles trygt og fint. Nogle gange skal man også bare sige ja,« tilføjer hun.

Og Lise Rønne har ikke tænkt sig at gøre noget anderledes end første gang, hun var vært på 'X Factor'. Det er lidt ligesom, når man har lært at cykle, så glemmer man det aldrig, og så vil hun bare være sig selv, som hun plejer, fortæller hun.

Hvad synes du om valget af Lise Rønne som vikar for Melvin Kakooza?

De sidste par år har Lise Rønne taget forskellige litteraturhistoriske fag på universitetet. Ved siden af er hun ansat af onlineboghandleren Saxo.com, men på det seneste har hun været meget hjemmegående for at kunne passe sine børn, hvis skoler har været corona-lukkede, og derfor var der også hul i kalenderen til 'X Factor', forklarer hun.

Den eneste nuværende dommer, som også var med, da hun var vært første gang, er Thomas Blachman.

Da B.T. har Lise Rønne i telefonen, har hun endnu ikke fået hilst på den rutinerede dommer endnu, men det er trygt, at han stadig er der, griner hun.

»Vi har også haft kontakt ind imellem i løbet af årene, så med ham er det heldigvis ikke følelsen af, at der er gået ni år.«