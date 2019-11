Der er slukket for alle skærme hjemme hos tv-værten Lise Rønne, hendes kæreste og deres tre børn i hverdagene.

Også for fjernsynsskærmene. Det skyldes et ønske om, at hendes børn bliver udfordret på et helt særligt område.

Nemlig fordybelse. En fordybelse, som skal komme fra bøgernes verden. Det fortæller Lise Rønne i et interview med Billed-Bladet.

»Jeg synes, det er vigtigt, at mine børns generation bliver udfordret på fordybelse, så jeg moser på det nærmeste bøger ned i halsen på dem. De skal have oplevelsen af at blive grebet af en bog, for det er en vild ting at have med sig i livet, og så tror jeg, at man vender tilbage til det, når man har oplevet dén følelse,« forklarer hun.

Lise Rønne forklarer dog, at hendes datter - syvårige Eva - til tider kan synes, at hun er en streng mor, fordi de har skærmfrie hverdage.

Alligevel er både datteren og parrets to andre børn, niårige Nelson og toårige Thomas, glade for at læse, fortæller hun til Billed-Bladet.

I slutningen af oktober fortalte 41-årige Lise Rønne, at hun har valgt at stoppe som vært på 'Aftenshowet' på DR. Hvad hun nu skal lave, ved hun ikke, men hun vil fortsætte med at læse litteraturanalyse på universitetet lidt endnu.

'Jeg ser, om noget griber mig - om ikke andet gør NOGEN, for nu skal jeg have en hverdag med kæreste og unger uden aftenvagter, og det er så mega optur. Det hele bliver godt,' skrev hun i den forbindelse.