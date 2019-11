Én blind date var alt, hvad det krævede for Lise Rønne for at finde kærligheden.

Hun havde ikke inden prøvet sådan en og har heller ikke siden kastet sig over en ny blind date. Det var nemlig dér, hun mødte sin kæreste Mikkel Lucas Overby, som hun i dag har tre børn med.

'Aftenshowet'-værten fortæller, at det var Alberte Winding, som havde fået nys om, at Rønne gik rundt med et knust hjerte, og hun opfordrede så Mikkel Overby, som hun kendte, til at ringe til værten, skriver bladet Hendes Verden.

En opfordring som bragte meget godt med sig.

Lise Rønne med kæresten Mikkel Lucas Overby til Zulu Awards i 2012 i København. (Foto: Martin Sylvest Andersen/Scanpix 2012) Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Lise Rønne med kæresten Mikkel Lucas Overby til Zulu Awards i 2012 i København. (Foto: Martin Sylvest Andersen/Scanpix 2012) Foto: Martin Sylvest Andersen

»Han er rolig og har intet behov for at være udadvendt og opmærksom på alle andre. Det er meget inspirerende for mig. Vi har takket Alberte mange gange, og på vores etårsdag sendte vi hende en flaske champagne,« siger Lise Rønne og fortsætter:

»Hun havde jo ikke behøvet at gøre noget, men man kan virkelig gøre en kæmpe forskel for andre ved lige at gå den ekstra mil«

I dag har parret været sammen i elleve år, og de har fået tre børn sammen.

Faktisk flyttede Lise Rønne ind hos sin kæreste efter bare en måned, og så blev hun gravid efter et halvt år sammen med ham.

Alberte Winding førte Lise Rønne sammen med sin kæretse Mikkel Lucas Overby. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Alberte Winding førte Lise Rønne sammen med sin kæretse Mikkel Lucas Overby. Foto: Thomas Lekfeldt

De to havde for nogle år siden planer om at blive gift, men aflyste brylluppet på grund af for presset et skema.

»Ja, vi begyndte planlægningen, men syntes pludseligt, at det blev en alt for travl periode med to små børn og fuldtidsjob,« fortalte hun dengang til Se og Hør.

For nyligt offentliggjorde hun, at hun skulle stoppe på Aftenshowet, hvor hun har arbejdet siden 2007. Inden hun offentliggjorde sit stop på tv-programmet, havde hun fortalt til B.T., at hun skal læse litteraturanalyse på deltid på universitetet.

Derudover glæder hun sig til at skulle bruge tid sammen med sin kæreste og tre børn, skriver hun på Instagram.