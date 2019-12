En tv-vært og en anmelder. Umiddelbart lyder det måske ikke som den mest sindsoprivende duel.

Ikke desto mindre, er det, hvad sagen mellem Lise Rønne og Bo Tao Michaëlis er ved at udvikle sig til.

For den 41-årige Lise Rønne, der er vært på DR-programmet ‘Helt lyrisk’, er blevet stødt over en kommentar i en anmeldelse hos Politiken fra den 71-årige journalist Bo Tao Michaëlis.

I anmeldelsen af ‘Helt lyrisk’ skriver Bo Tao Michaëlis blandt andet; at ‘den i andre sammenhæng ferme værtinde Lise Rønne vimser småneurotisk rundt i vanlig værtindestil…’.

Og det er netop den sætning, som har fået Lise Rønne op i det røde felt.

For ifølge tv-værten er Bo Tao Michaëlis beskrivelse af hende blot et af mange eksempler på, at kvinder og mænd behandles anderledes i samfundet. Det skriver hun i et debatindlæg til Politiken.

Lise Rønne nævner blandt andet selv, at hun ofte er nødt til at bide sig selv i tungen for ikke at bruge kvindenedsættende ord.

Hun skriver i debatindlægget, at det skyldes den 'kodning' som hun, ligesom alle andre, har fået ind med modermælken i forhold til, hvordan køn opleves.

Lise Rønne har, foruden at være vært i 'Helt lyrisk', også været vært ved Eurovision Song Contest.

Den 41-årige vært fortæller videre i indlægget, at hun ofte har fået kommentarer om, at hun ligner en dreng på grund af sit korte hår, en kræftsyg og at hendes mand da må finde hende grim.

Kommentarer som Lise Rønne ikke mener, at en mand ville få i samme omfang.

'Hver gang har jeg sagt til mig selv og mine kollegaer, at jeg jo er gammel i gårde og ikke lader mig gå på af den slags - men sandheden er, at jeg hver gang lige bliver i tvivl om, om der mon egentlig er noget, i det de ser', skriver Lise Rønne og fortsætter:

'Måske er mit hår grimt? Måske var det helt ulideligt, da jeg grinede med? Jeg kan ikke rigtigt sparre med mine mandlige kollegaer om det, for de fortæller, at de aldrig oplever noget, der minder om det her', skriver hun.

For at komme problemet til livs er Lise Rønne begyndt at gøre opmærksom på det, hun ser og hører i håb om, at kunne prikke til en bevidstgørelse hos folk.

Blandt andet fortæller hun, at hvis et ældre familiemedlem eksempelvis fortæller hendes syvårige datter, at hun er en 'krukke', så må familiemedlemmet gerne fornemme, at hvis det gentager sig, så vil vedkommende 'blive savet midt over'.

Hun skriver videre, at vi alle må gøre, hvad vi kan, da det er vores døtre og sønner, som forandringerne skal laves for. Og da de også læser aviser og eksempelvis ser en kommentar som Bo Tao Michaëlis', så kan det medvirke til at 'ødelægge, formindske, holde nede og begrænse, hvad der burde udfoldes'.

Lise Rønnes debatindlæg har efterfølgende fået stor ros af flere tv-kollegaer.

Lise Rønne har derudover også tidligere været vært på blandt andet 'X-Factor', 'Rundfunk' og 'Boogie'.

Blandt andet skriver Abdel Aziz Mahmoud, kendt fra blandt andet 'Go' Aften Live', følgende på Twitter:

'Hold kæft hvor er det velskrevet og veldokumenteret! Læs det til ende, please.'

Også Ane Cortzen, der er aktuel i DR-programmet 'K2', har været på Twitter, hvor hun skriver, at 'Lise Rønne skriver her præcist og velformuleret, hvad jeg har gået og tænkt i årevis.'

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Lise Rønne og Bo Tao Michaëlis, men det har ikke været muligt.