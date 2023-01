Lyt til artiklen

Alle er velkomne, når Lise Nørgaard lørdag 14. januar skal bisættes.

Ikke bare til at se med, når DR 1 sender live fra bisættelsen klokken 14, men også i Sankt Pauls Kirke i København, hvor dørene åbnes for forfatterens enorme vennekreds og offentligheden klokken 12.30.

Lise Nørgaard var mens hun levede selv meget åben omkring, hvordan hun ville herfra.

Der skulle være fest – og ingen kedelige Grundtvig-samler, fortalte hun eksempelvis i bogen 'De første 100 år'.

Og sådan bliver det. Med salmer af Ingemann og Brorson og efterfølgende gravøl.

Men her i bogen fortalte Lise Nørgaard også, at hun ville bisættes fra den lokale kirke i Skovshoved, hvor hun og hendes livs kærlighed, hendes anden ægtemand, redaktøren Jens Waaben Nørgaard, blev viet for en menneskealder siden.

Og sådan bliver det som bekendt ikke.

Kathrine Lilleør fotograferet i Sankt Pauls Kirke, hvor hun er sognepræst. Foto: Mathias Svold

Men det var heldigvis også Lise Nørgaards eget valg at skifte fra Skovshoved Kirke til den noget større Sankt Pauls Kirke, hvor Kathrine Lilleøre – som familien har bekræftet skal stå for bisættelsen – er sognepræst.

»Lise valgte Sankt Pauls Kirke, fordi hun jo har haft et godt venskab med Kathrine Lilleøre. De har været meget tætte venner og samtalepartnere her gennem de sidste mange år,« forklarer Lise Nørgaards nære ven gennem mere end 30 år, hendes chauffør Hans-Jørgen Bøgfeldt til B.T.

Med den yderst offentlige begravelse hjælper det formentligt også, at Sankt Pauls Kirke er knap tre gange større end Skovshoved Kirke.

Efter bisættelsen vil der blive afholdt gravøl, som kun er for inviterede.

Det bliver også en anderledes privat begivenhed, når Lise Nørgaards jordiske rester omtrent to uger efter bisættelsen skal i hjemstavnens jord.

Lise Nørgaard på sin 90-års fødselsdag sammen med sine døtre. Fra venstre tvillingerne Anne og Bente, mor Lise og Dorte. Foto: Lars Helsinghof Bæk

Her skal hendes ånd genforenes med forældrene Harry Jensen og Olga Tønder Jensen, samt sønnen Christian Nørgaard, der døde af kræft som voksen i 1999, på det beskedne familiegravsted bagest på Sankt Ibs Kirkegård i Roskilde.

Til urnenedsættelsen bliver det formentligt kun den allernærmeste familie, der deltager.

»Jeg tænker, at familien godt vil have lov til at gøre det i al fredsommelighed, og det skal man jo også respektere,« forklarer Hans-Jørgen Bøgfeldt.

Lise Nørgaard sov stille ind efter kort tids sygdom på årets første sene aften. Hun blev 105 år gammel.