Efter ti år med udsigt til både Øresund og skov siger Lise Nørgaard farvel til sin lejlighed i Skodsborg.

Den er således røget på markedet til den nette pris af 4.695.000 kroner, lyder det i en boligannonce, som Se & Hør henviser til.

Sælger den mangeårige forfatter og journalist til prisen, står hun dermed til en gevinst på lidt over to millioner kroner. Da hun selv overtog den 82 kvadratmeter store lejlighed i 2011, smed hun nemlig 2.625.000 kroner for den.

Med i prisen fik hun foruden to værelser, et køkken, et walk-in-closet og adskilt toilet og bad også to altaner. Én i vest med udsigt til skov, og en i øst med udsigt mod havet.

For lidt over tre år siden fik Lise Nørgaard sit eget portræt på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: Liselotte Sabroe

Det har for nuværende ikke været muligt for B.T. at få en kommentar til flytningen fra den 103-årige Lise Nørgaard.

Det var det dog i november, da hun blev tildelt Statens Kunstfonds hæderspris for sit arbejde med tv-serien 'Matador'.

Med prisen fulgte en livslang årlig ydelse fra fonden.

»Det er jo bedre sent end aldrig,« grinte hun, da B.T. fangede hende over telefonen.

Her uddybede, at selvom hun tidligere havde modtaget priser for sit arbejde, var det noget særligt at få en fra staten.

De penge, der følger med, gjorde hun sig dog ikke de store tanker om.

»Dem er jeg ligeglad med. Dem er jeg alligevel blevet for gammel til.«

