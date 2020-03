»Jeg skammer mig over mine landsmænd.«

Sådan lyder det kort og kontant fra Lise Nørgaard, da B.T. spørger den 102-årige 'Matador'-skaber ind til de scener, der opstod i supermarkederne efter regeringens udmelding onsdag aften.

Her annoncerede statsminister Mette Frederiksen, at Danmark ville lukke ned for at stoppe spredningen af den dødelige coronavirus. Det betyder blandt andet, at man lukker skoler, daginstitutioner og sender offentligt ansatte hjem. Samtidig opfordrede regeringen private virksomheder til at sende medarbejdere hjem.

Nærmest inden pressemødet var slut, var talrige danskere hastet ud for at hamstre varer fra hylderne. Videoer fra supermarkeder med tomme hylder og gigantiske køer florerede hurtigt på de danske mediers netsider og sociale medier.

(Arkivfoto) Lise Nørgaard er bestemt ikke vild med de danskere, der hamstrer. Foto: Linda Kastrup Vis mere (Arkivfoto) Lise Nørgaard er bestemt ikke vild med de danskere, der hamstrer. Foto: Linda Kastrup

»Det er pinligt,« siger Lise Nørgaard og fortsætter:

»Danskerne har altid haft en eller anden skræk for at dø af sult, selvom vi aldrig har manglet noget. Det er dybt pinligt. Den panik, der kommer op i folk, er tåbelig og egoistisk.«

Lise Nørgaard er med sine 102 år en del af den såkaldte 'risikogruppe', da ældre anses som værende særligt sårbare over for virussen.

Det er dog ikke noget, der bekymrer den anerkendte journalist og forfatter, der er kendt for ikoniske værker som 'Matador' og 'Kun en pige'.

»Jeg er bekymret på landets vegne – ikke mine egne. Jeg pylrer ikke om mig selv,« siger hun og fortsætter:

»Jeg voksede op under den spanske syge, så jeg har allerede været gennem alt sammen.«

Lise Nørgaard fortæller endvidere, at hun ikke holder sig inden døre, bare fordi hun er i den særligt udsatte gruppe.

»Jeg skal hjem til en veninde i Sydsjælland i morgen (fredag, red.). Jeg gider ikke bare at sidde herhjemme. Det kan ikke nytte noget. Hvad skal jeg dog foretage mig?« spørger hun, mens hun – til bonusinfo – sidder og løser en krydsogtværs derhjemme.