Lise Nørgaard har ved flere lejligheder nævnt, at hun frygtede at komme på plejehjem.

Men nu, hvor 'Matador'-skaberen rent faktisk er flyttet på plejehem, lyder der helt andre, positive toner.

Det fortæller hun til Billed Bladet.

»Jeg er så glad for at være her. Udsigten er fantastisk, maden bliver serveret, og alle er så søde. Jeg har længe ønsket at flytte fra min lejlighed, og nu er det sket. Det er vidunderligt.«

Lejligheden, som Lise Nørgaard flyttede fra, lå i Skodsborg med udsigt til både skov og sø.

3. februar rykkede hun i stedet ind på plejehjemmet Else Mariehjem, som ligger lidt længere oppe ad kysten, hvor hun på første sal har fået sig en lejlighed med stor stue, badeværelse og et mindre køkken.

Og udsigten til skov og vand har hun stadig – selvom hun skal op anden sal for at se sidstnævnte.

Lise Nørgaard har fået begge stik med coronavaccinen, men alligevel er det begrænset med besøg.

Manden, Per, og datteren, Bente, har været på besøg i stuen, men hvis hun vil se andre medlemmer af familien, foregår det i et særligt lokale, som den 103-årige har døbt 'Alcatraz'.

Lise Nørgaard var glad for lejligheden i Skodborg, men coronaisolationen og et forhøjet blodtryk hende en smule utryg, så forfatterens modvilje mod at flytte på plejehjem tøede op.

Selvom hun har det godt i sine nye rammer, savner hun – som så mange andre danskere – især to ting:

En god frokost med vennerne og muligheden for at tage en tur til frisøren.

Til sommer, helt præcist 14. juni, fylder Lise Nørgaard 104 år, og selvom det er svært at spå om fremtiden, kan det være, at der bliver plads til en lille fejring.

Saft og kraft er der i hvert fald stadig i Lise Nørgaard – især alderen taget i betragtning.

Det beviste hun, da B.T. sidste år talte med hende om citatbogen 'Livet ifølge Lise Nørgaard'.

Her fik hun blandt andet fortalt, hvorfor 'Melodi Grand Prix' er som 'Helvedes forgård', og hvordan hun godt kan lide at se de store fodboldkampe.

