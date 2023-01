Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun havde – og stod gennem alle sine 105 år ved – sine meningers mod. Hvilket enhver der kendte nu afdøde Lise Nørgaard kunne skrive under på. En kultiveret rappenskralde blev hun kaldt.

Men det var ikke kun de nærmeste, der kunne risikere at få tørt på af hendes skarpe holdninger og spidse pen.

Fra 1968 til 1980 var Lise Nørgaard nemlig brevkasseredaktør på ugebladet Hjemmet, og én ting kunne man være sikker på:

Skrev man ind og bad om et råd, fik man fik det. Råt for usødet.

Det fik en mandlig læser at mærke, da han i 1971 klagede sin nød til Lise Nørgaard.

Han var nemlig gevaldigt træt af sin hjemmegående hustrus madlavning. Som selv nu – hvor børnene var flyttet hjemmefra – stadig var kedelig.

»Det mindste, man kunne forlange var vel så, at hun nu, da børnene ikke gør hende ulejlighed, gjorde sig lidt umage,« lød det fra ham.

»Kan man lave sådan en kone om?« spurgte han. Og havde nok ikke tænkt over, at brevkasseredaktøren havde ligestilling og kvinders rettigheder som sine mærkesager.

»Er de forresten sikker på, at De ikke selv er skyld i hendes manglende fornøjelse ved at lave mere spændende mad?« lød hendes svar til den mandlige læser. Som hun foreslog selv at tage fat i kødgryderne.

»Det er en udmærket hobby, som dyrkes af flere og flere mænd.«

Lise Nørgaard holdt sig ikke tilbage, når hun skulle give gode råd videre i sin brevkasse i ugebladet Hjemmet. Foto: Ulla Aue Vis mere Lise Nørgaard holdt sig ikke tilbage, når hun skulle give gode råd videre i sin brevkasse i ugebladet Hjemmet. Foto: Ulla Aue

Det var i anledning af Lise Nørgaards 100 års fødselsdag, at Alt for damerne i 2017 samlede en perlerække af den kendte forfatters brevkasse-guldkorn.

Hvor emnerne var alt fra for tykke lår til teenageforelskelser, fra mænd i dametøj til vindueskiggeri.

Sidstnævnte var en bekymret kvinde, hvis mand havde fået ‘den fikse idé at gå og kigge ind ad folks vinduer om aftenen’. Et problem Lise Nørgaard tog dybt alvorligt.

»Hvis De ikke kan få ham til at opsøge en psykiater, må De for hans egen skyld råde ham til at gå over til porno,« lød svaret fra Lise Nørgaard.

For – som hun skrev – var vindueskiggeri strafbart. Det var porno ikke.

Til gengæld var der ikke meget opbakning at komme efter for den ‘unge kone’, som til stadighed var irriteret over, at hendes mand altid blev oppe og så tv og læste bøger længe efter, at hun selv var gået til ro.

»Jeg synes i virkeligheden at det er Dem, der er offer for en misforståelse, nemlig den at ægtefæller hele tiden skal foretage sig de samme ting,« lød det kontante svar fra Lise Nørgaard.