Lise Nørgaard er i fin form til sin 105-års fødselsdag.

Det fortæller 'Matador'-skaberens barnebarn, Camilla Hjælmhof, til B.T., der har været med til at planlægge den store dag tirsdag 14. juni.

»Hun havde et hårdt efterår med en alvorlig lungebetændelse – og så fik hun tilmed corona i februar, som hun heldigvis ikke mærkede så meget til. Men efter omstændighederne og hendes alder taget i betragtning, så synes jeg, hun har det rigtig fint,« lyder det fra Lise Nørgaards barnebarn, der siden sidste sommer har udtalt sig offentligt på vegne af sin mormor.

»Det har især hjulpet, at det er blevet bedre vejr. Det har ikke været optimalt hen over vinteren, hvor hun kunne gå ud i det kolde vejr og blive syg, men nu synes jeg, hun er kommet sig rigtig fint,« tilføjer hun.

Og hvordan skal fødselsdagen så fejres?

Lise Nørgaard flyttede sidste år ud af sin lejlighed i Skodsborg og ind på plejehjemmet Mariehjemmet i Humlebæk.

Hun fortalte mellem jul og nytår i et interview med Cecilie Frøkjær på TV 2, at det skyldtes hendes skrantende helbred, der var begyndt at drille:

»Dét, der gjorde det, var jo, at jeg pludselig på få uger mistede synet. Jeg nåede at læse Kirsten Thorups mesterværk ('Indtil vanvid, indtil døden', red.), og så slukkede det ned,« forklarede hun.

Lise Nørgaard bliver 105 år. Foto: Erik Refner Vis mere Lise Nørgaard bliver 105 år. Foto: Erik Refner

Men Lise Nørgaard er stadig klar på en god fest, og derfor skal fødselsdagen fejres ude af huset på en af hendes favorit-restauranter i det nordsjællandske, fortæller Camilla Hjælmhof.

»Vi skal ud og spise hele familien. Vi bliver 25. Det er børn, børnebørn, oldebørn, kærester, ægtefæller og så videre. Det er jo nærmest endnu en rund dag.«

Og Lise Nørgaard har som altid været inde over menuen, tilføjer hun.

»Det går hun meget op i.«

Der har tidligere været afholdt store fødselsdagsreceptioner for Lise Nørgaard, blandt andet på Bakken, hvor man i 2015 som bekendt åbnede en stor 'Matador'-udstilling. Det bliver der dog ikke noget af i år.

»Hun går okay, når hun har sin rollator, men hun bliver jo ikke mere frisk med årene. Hendes stemme er også rigtig dårlig efterhånden, så det er bedst, vi bare bliver de nærmeste. De store forsamlinger er lidt forbi,« forklarer Camilla Hjælmhof.

Da B.T. i marts interviewede Lise Nørgaards ven og frisør Dennis Knudsen, havde han for nylig besøgt hende på plejehjemmet.

»Lise var i så fin form. Hun har det rigtig godt,« bekræftede han.