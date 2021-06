Mandagens fødselar Lise Nørgaard har ikke bestilt andet end at tale gennem 104 år.

Men nu vil hun gerne have lov til at tie.

Det forklarer hendes barnebarn Camilla Hjælmhof, der nu fungerer som Lise Nørgaards stemme i pressen.

»Vi har aftalt, at det er mig, der udtaler sig. Lise har ikke mere at sige,« siger Camilla Hjælmhof til B.T.

'Matadors' moder bliver mandag fejret af sin nærmeste familie, som hun har inviteret ud at spise. 25 børn, børnebørn og oldebørn skal fejre Lise Nørgaards imponerende 104 år.

»Lise har det godt. I går var hun ude til konfirmation hele dagen. Men hun synes også, at hun er gammel nu. Altså gammel på den måde, at det er svært at høre og tale. Hun er meget taknemmelig for at være her,« siger Nørgaards barnebarn.

Lise Nørgaard kom på plejehjem i år - kort efter hun fik sin coronavaccine. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Lise Nørgaard kom på plejehjem i år - kort efter hun fik sin coronavaccine. Foto: Jeppe Michael Jensen

For nylig kom Lise Nørgaard på Else Mariehjemmet i Humlebæk, selvom hun tidligere har svoret, at hun ikke ville på plejehjem. Det er dog også en luksusudgave af et plejehjem, og et værelse koster mellem 8.000 og 11.000 kroner om måneden.

Else Mariehjemmet hed 'Hvilehjemmet for overanstrengte kvinder', da det blev stiftet i 1884.

»Skrækken er at komme på plejehjem, men hvis det kommer så vidt, så tror jeg slet ikke, at man fatter, hvad der sker omkring en,« sagde Nørgaard til Billed-Bladet i anledningen af sin 100-års fødselsdag.

Fire år senere måtte Lise Nørgaard sande, at plejehjem var den eneste løsning.

»Men det var hendes eget ønske. Det var den eneste rigtige beslutning, og hun tog den selv,« forklarer Camilla Hjælmhof.

Lise Nørgaard ved skrivemaskinen. Foto: Jette Ladegaard Vis mere Lise Nørgaard ved skrivemaskinen. Foto: Jette Ladegaard

Livet på plejehjem blev også alt andet end skrækkeligt for Lise Nørgaard. Faktisk er hun meget glad for det. Hun er ofte gæst i fredagsbaren, og hun elsker det sociale liv.

»Hun deltager i alle mulige ture og arrangementer. Jo flere ting der sker, jo bedre, selvom vi andre gerne så, at hun slappede lidt mere af. Men sådan er det. Hun har et enormt selskabsgen, og det er der stadig. Livet skal helst være, som da hun var 70 år, selvom det efterhånden er mange år siden,« siger Camille Hjælmhof.

Men hvad giver man en dame i gave, der nu har holdt 104 fødselsdage? Svaret er: Oplevelser.

»Ja, det er ikke noget gavebord. I de sidste 10-15 år har hun ikke villet have fysiske gaver. Så vi giver hende events. Det kan være restaurant- eller teateroplevelser. Hun vil ud at opleve ting,« siger Camilla Hjælmhof.

Da Lise Nørgaard fyldte 102 år, luftede hun sine tanker om sit lange liv. Hun sammenlignede sin gamle krop med en bil, der burde blive skrottet.

Lise Nørgaard røg i mange år cerutter. Foto: Ulla Aue Vis mere Lise Nørgaard røg i mange år cerutter. Foto: Ulla Aue

»I stedet bliver jeg kørt rundt til alle mulige værksteder, hvor de vil have mig behandlet, så jeg kan køre lidt kilometer endnu. Til ørelæger, halslæger, øjenlæger, hudlæger og alt muligt andet. Og så tænker man, det er dog forfærdeligt, som man er til besvær. Jeg spæner hen ad de lange gange på hospitalerne med min rollator og føler mig fuldstændig idiotisk,« sagde Lise Nørgaard til Alt for Damerne.

Da coronakrisen brød ud i marts 2020, afslørede hun, at hun brød alle coronaregler – og statsminister Mette Frederiksen skulle ikke bestemme over hende.

»Jeg har en veninde, og med hende bryder jeg alle love. Hun laver rejer til mig en gang om ugen. Og så drikker vi rosévin. Vi har bestemt os for, at Mette Frederiksen ikke skal bestemme over os,« sagde Lise Nørgaard til Se og Hør og tilføjede, at hun glædede sig til at komme på Café Victor og drikke et glas Sancerre.

Lise Nørgaard blev født i Roskilde i 1917, er uddannet journalist og blev siden redaktør og forfatter. Hun har som bekendt skrevet 'Matador' og udgav i 1992 sine erindringer 'Kun en pige'.