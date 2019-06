»Vi er samlet for at fejre mormor,« siger oberst Hacket fra TV-serien Matador.

Matadors kendingsmelodi lyder, og snart betræder mormor den røde løber.

Mormor er selvfølgelig Lise Nørgaard, Matador-skaberen, som søndag fejrer 102 års-fødselsdag på Bakken.

Fejringen sker i collagebyen Korsbæk, hvor også bankdirektør Varnæs og hans kone Maude, selvfølgelig spillet af Bakkens hyrede skuespillere, går rundt og taler med de mange publilkummer.

Forfatter Lise Nørgaard fejre sin 102 års dag i Korsbæk på Bakken og samtidigt bliver Lise Nørgaard Legat uddelt. 16. juni 2019. Foto: Jens Astrup Vis mere Forfatter Lise Nørgaard fejre sin 102 års dag i Korsbæk på Bakken og samtidigt bliver Lise Nørgaard Legat uddelt. 16. juni 2019. Foto: Jens Astrup

Lise Nørgaard skærer 102-års-kagen i solen foran fremmødte fans og skal senere overrække sin pris Lise Nørgaard-legatet til et dansk par, der er blevet kendt for deres vilde ekspeditioner.

Lise Nørgaard har stemme nok til at joke:

»Jeg har mistet min stemme, men ikke den til folketinget,« siger Lise Nørgaard, der lige nu lever med en hæs, formindsket stemme.

Indenfor byder Postgaarden på kage: Citronfromage, Napoleonshat, Korsbækkagen, smaakager og lagkage.

»Fester kan virkelig få mig i omdrejninger,« siger Lise Nørgaard, der fejrede sin rigtige fødselsdag fredag med børnene, børnenebørnene og oldebørnene.

Og i dag skal hun overrække Lise Nørgaard-legatet her i Postgaarden foran inviterede gæster og vinderne. Prisen overrækker hun til fotografparret og naturforkæmperne Uri og Helle Løvevild Golman.

Uri mistede nær livet i det vestafrikanske land Gabon, da parret blev knivoverfaldet på et marked. Nyheden gik verden rundt, og TV 2 har fulgt parret.

De har rejst rundt i hele verden for at dokumentere verdens vilde steder.

Helle og Uri Løvevild Golman modtog søndag Lise Nørgaard-legatet. Foto: Jens Astrup Vis mere Helle og Uri Løvevild Golman modtog søndag Lise Nørgaard-legatet. Foto: Jens Astrup

Men nu sidder Uri i kørestol og kæmper for at gå, mens parret planlægger deres ekspedition nummer 26 og et nyt bogprojekt, der skal være med til at redde verdens natur.

Og det er helt essensielt, mener Lise Nørgaard.

»Parret kæmper for miljøet, og man burde begynde at give børn en dybdegående og respektfuld interesse for naturen,« siger hun.

»Når man ser, hvordan unge hyler og skriger foran Christiansborg, mens der samtidig svines til på festivalpladser, må det være fordi, de aldrig lærte det, jeg lærte i skolen.«

»Nemlig at kende dyrene, planterne, fiskene og respektere dem. Dengang havde vi noget, der hed iagttagelseskundskab.«

»Det har man fuldstændig sluppet i skoleundervisningen. Nu om dage taler man i tv-quizzerne om, hvad der er størst: En krage eller en musvit. De ved intet,« siger hun sarkastisk.

Da hun senere overrækker prisen til parret, siger hun:

»Det er mig en stor ære at overrække legatet. Hele problemets løsning burde begynde med undervisningen, og I har fattet budskab.«

Lise Nørgaard modtager et billede af en paradisfugl i gave fra Helle og Uri.»Fuglen har mistet noget af sin hale, så det vil sige, at hvis vi ikke passer på paradiset, kan vise, hvad vi står til at miste,« siger Helle. Foto: Jens Astrup Vis mere Lise Nørgaard modtager et billede af en paradisfugl i gave fra Helle og Uri.»Fuglen har mistet noget af sin hale, så det vil sige, at hvis vi ikke passer på paradiset, kan vise, hvad vi står til at miste,« siger Helle. Foto: Jens Astrup

» På min opslagstavle derhjemme, har der i mange årtier stået et udklip skrevet af en gammel indianer, og det hedder:

»Når den sidste fisk er død i floden. Når det sidste træ er fældet i skoven, vil den hvide mand finde ud af, at man ikke kan æde penge,« siger Lise Nørgaard.

»I har ofret tid og helbred, og du er på vej op igen. Jeg håber, du snart bliver springende,« siger hun og kigger på Uri.

Den fulde sal på Postgaarden klapper, og parret er glade for Lise Nørgaards ord.

Forfatter Lise Nørgaard fejre sin 102 års dag i Korsbæk på Bakken og samtidigt bliver Lise Nørgaard Legat uddelt. 16. juni 2019. Foto: Jens Astrup Vis mere Forfatter Lise Nørgaard fejre sin 102 års dag i Korsbæk på Bakken og samtidigt bliver Lise Nørgaard Legat uddelt. 16. juni 2019. Foto: Jens Astrup

»Du er min heltinde, og jeg elsker dig,« svarer Uri.

»Du har altid været foregangskvinde,« siger Helle.

Helle og Uri Golman drager snart til Australien og tilbage til Gabon for fortsat at dokumentere verdens sidste vilde steder.

Og samle penge til deres fond, WILD Nature Revolution Foundation, for at bevare den vilde natur. Ifølge FN konkluderer 150 forskere, at 25 procent af verdens arter er truet af global opvarmning.