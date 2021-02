»Lise Nørgaard frygter ikke corona. Hun frygter plejehjem,« lød flere overskrifter om den kendte forfatter i december 2020.

Nu er den 103-årige kvindes frygt blevet til virkelighed. Hun er nemlig rykket ind på Else Marie-plejehjemmet i Humlebæk.

Det skriver Se & Hør, der har oplysningerne fra CPR-registret.

Selvsamme medie kunne tidligere onsdag beskrive, at den mangeårige journalist og forfatter havde sat sin Skodsborg-lejlighed til salg.

Til den nette sum af 4.695.000 kroner kan man således overtage Lise Nørgaards 82 kvadratmeter store lejlighed, der har to altaner – en med udsigt til Øresund og en med udsigt til skoven.

Udsigten sagde Lise Nørgaard ifølge Se & Hør farvel til 3. februar, da hun rykkede ind på plejehjemmet i Humlebæk.

Dette på trods af, at hun flere gange under coronapandemien er blevet citeret for være skræmt ved tanken om plejehjem end virussen. Blandt andet af Kristeligt Dagblad og Politiken.

En virus, som hun i januar modtog første stik imod.