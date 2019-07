Det ligger slet ikke til skuespiller Lise-Lotte Norup at optræde nøgen. Hun har aldrig været topløs på stranden og beskriver sig selv som genert og blufærdig.

Det var derfor heller ikke med hendes gode vilje, at hun i to af sine første film netop endte med at være nøgen.

Måske var det fordi, at det mere var en betingelse end en valgmulighed.

»Jeg ville gerne have været fri for de grænseoverskridende nøgenscener,« siger Lise-Lotte Norup til B.T. i forbindelse med pornoens frigivelse for 50 år siden.

Blå bog: Lise-Lotte Norup 68-årige Lise-Lotte Norup er skuespillerinde, sangerinde, forfatterinde og fotomodel. Hun har medvirket i både film, revy, teater og kabaret. I dag er hun blandt andet kendt for at være en del af vokalgruppen Swing Sisters med Kirsten Siggard og Kirsten Vaupel. I 1970'erne medvirkede hun i flere af de populære sengekantsfilm. Hun har også medvirket i 'Det nat med fru Knudsen' og 'Rapportpigen', som for alvor gjorde hende til et stort navn. I dag bor det meste af tiden i Sverige med sin mand og har to børn fra et tidligere forhold.

»Men hvis jeg sagde nej, havde jeg ikke fået rollerne, da der stod 120 andre piger i kø, som gerne ville.«

Som kun 18-årig trådte hun ind i filmverdenen, der hurtigt viste sig at være mere beregnende, end hun havde forventet. Samme år i 1969 var billedpornografien blevet lovlig og voksencensuren på film fjernet, og det gav producenterne helt nye kort på hånden.

»Det påvirkede hele filmbranchen, at man nu måtte vise nøgenhed og sexscener. For så skulle der eddermaneme være bar røv og bryster for alle pengene, og der skulle presses en sexscene ind i næsten alle film.«

For mange unge skuespillere ligesom Lise-Lotte Norup var det arbejdsvilkårene, men det havde også en pris.

»Hvis jeg ikke engang kunne bestemme over min egen krop, så ville jeg ikke være skuespiller mere.« Lise-Lotte Norup

Oplevelserne fra de to småerotiske spillefilm kostede hende forholdet til sin ungdomskæreste og til sidst også glæden ved at være skuespiller.

Forholdet røg

Rolig violinmusik spiller i baggrunden, mens Lise-Lotte Norup ligger i en gammel, slidt sofa med Ole Ernst. De klæder hinanden af, hendes bryster er bare, og de kysser videre, nøgne og med en let stønnen, mens kameraet viser deres hofter tæt sammen og i bevægelse.

Det var uskyldigt, men for Lise-Lotte Norup, der dengang var 20 år, var det ikke en rolle, som hun havde det nemt med. Det var den første film, hvor hun skulle være nøgen og lave en sexscene, som skulle ses af hele Danmark.

To år forinden var den scene aldrig blevet vist på grund af censuren.

Lise-Lotte Norup var af flere omgange også model. Privatfoto fra 1969. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lise-Lotte Norup var af flere omgange også model. Privatfoto fra 1969. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg måtte gøre op med mig selv, om det var noget, jeg ville være med til. Jeg kunne ikke tale med mine forældre om det og slet ikke min kæreste. Jeg var meget genert, men det var nødvendigt for filmen, så jeg besluttede, at det var kunstnerisk forsvarligt at smide tøjet.«

Det var ikke porno, men begyndelsen på en tid, hvor man viste mere sex på film. Alt det kunne hun overkomme, men det kunne hendes daværende kæreste ikke.

»Han havde svært med at acceptere, at andre skulle se mig nøgen, så forholdet gik i stykker. Det var i begyndelsen af 70’erne, hvor det ikke var alle, som havde vænnet sig til, at der var kommet meget mere nøgenhed.«

Det er nat med fru Knudsen

Få år senere fik Lise-Lotte Norup endnu en karrieremulighed, da hun fik tilbudt en rolle i en film af Knud Leif Thomsen.

»Jeg synes, at der var meget mere frisind i 70’erne, end der er i dag.« Lise-Lotte Norup

»Det var en film, som kunne sætte gang i min karriere,« siger Lise-Lotte Norup.

Hun havde fået en af hovedrollerne som den unge Vivi, der af sin kæreste bliver presset til at blive fotograferet som fold-ud-pige til mandebladet Ugens Rapport.

I filmen skulle hun bade nøgen i Vesterhavet og fotograferes topløs til forsiden af et fiktivt Rapport-blad, der skulle bruges som rekvisit i filmen.

»Min erfaring fra ‘Det er nat med fru Knudsen’ var, at de bragte et billede af mig uden tøj på, hver gang der skulle reklameres for filmen.«

Lise-Lotte Norup i Rapportpigen fra 1974, hvor hun havde en flere nøgenscener. Foto: NF Vis mere Lise-Lotte Norup i Rapportpigen fra 1974, hvor hun havde en flere nøgenscener. Foto: NF

Lise-Lotte Norup fik derfor sin advokat til at skrive en kontrakt om, at det topløse billede kun måtte bruges som rekvisit og ikke bringes i alle mulige blade. Det gik dog anderledes.

»De brugte selvfølgelig billederne alligevel,« udbryder hun.

»Jeg blev slet ikke spurgt. De var fuldstændig ligeglade, og jeg blev simpelthen så tosset. Hvis jeg ikke engang kunne bestemme over min egen krop, så ville jeg ikke være skuespiller mere.«

Det mest grænseoverskridende var dog ikke ikke aviserne, men da virkelighedens Ugens Rapport gjorde hende til rapport-pige i bladet med billedet fra filmen.

Da pornoen blev frigivet 1969 Den 30. Maj 1969 besluttede Danmark som det første land i verden af lovliggøre billedepornografien. Man måtte nu publicere og sælge pornografiske billeder, film og andet materiale. To år tidligere i 1969 havde Danmark også frigivet den pornografiske litteratur. For justitsminister Knud Thestrup (K) var det forhåbningen, at lovliggørelsen ville mindske interessen og nysgerrigheden for porno blandt danskerne. Det skete ikke. Den 1. Juli 1969 blev billedepornografien officielt sluppet fri. I samme periode bliver voksencensuren på spillefilm også fjernet, hvilket skabte en eksplosion af nøgenhed på film. Det lagde grunden for populære erotiske lystspil som sengekantsfilme og senere de mere pornografiske Stjernetegnsfilm. Verdens første sexmesse 'Sex 69' åbnede ikke længe efter i KB Hallen 21. oktober 1969. Danmark blev i internationale øjne ‘pornolandet’. Det ebbede dog ud fra midten af 70’erne.

»Jeg var pludselig med i Rapport-bladene, så alle mine venner kunne se mig med kæmpestore bryster lige i øjenhøjde, når det lå fremme i kioskerne.«

Familieporno

I begyndelsen og midten af 1970’erne havde Lise-Lotte Norup også roller i en håndfuld af de populære sengekantsfilm.

»Sengekantsfilmene var en form for ‘familieporno’, men selvom det var små og ærbare roller, som jeg havde, så stemplede det mig. Det blev jeg så træt af,« fortæller hun.

Det blev en fodnote i hendes karriere, som hun gang på gang blev mindet om.

Lise-Lotte Norup har som skuespiller været med i film som 'Det nat med fru Knudsen' og 'Rapportpigen' samt flere af Sengekantsfilmene. I dag er hun med i vokalgruppen Swing Sisters sammen med Kirsten Siggard og Kirsten Vaupel. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lise-Lotte Norup har som skuespiller været med i film som 'Det nat med fru Knudsen' og 'Rapportpigen' samt flere af Sengekantsfilmene. I dag er hun med i vokalgruppen Swing Sisters sammen med Kirsten Siggard og Kirsten Vaupel. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg blev altid spurgt ind til filmene, og hver gang jeg læste en artikel om mig selv, så stod der ‘Lise-Lotte Norup kendt for sengekantsfilmene’.«

Mange af de roller og tilbud, som hun senere fik tilbudt, takkede hun nej til, fordi de altid havde en scene, som gik på, at hun skulle være nøgen.

Det tog aldrig lang tid for Lise-Lotte Norup at skimte manuskriptet og finde en nøgenscene eller sexscene. Hun var blevet sat i en kasse.

»Det var en af grundene til, at jeg gik over til at lave teater,« siger hun.

I dag fornemmer hun ikke, at der er det samme fokus på nøgenhed og sex i film. Den tidsånd, som satte sit præg på Lise-Lotte Norups tidlige karriere, er på retræte, mener hun.

»Jeg synes, at der var meget mere frisind i 70’erne, end der er i dag. Jeg husker også mange flere bare patter på strandene dengang.«

»Vi begynder at tage tøjet på igen.«